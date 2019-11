Alcaldes de Oaxaca bloquean Ciudad Judicial por incumplimiento de José Murat

OAXACA, Oax. (apro).– En víspera del tercer informe del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, alrededor de 20 presidentes municipales de la región mixteca encabezaron este miércoles una serie de movilizaciones que culminaron con la toma de Ciudad Judicial, para denunciar el incumplimiento de diversas obras.

La inconformidad es porque, mientras a las comunidades indígenas de la mixteca les niegan recursos para sus caminos, centros de salud y seguridad, el gobierno de Murat gastó 8 millones de pesos en un Maratón, 3 millones en la presentación de la Guelaguetza en la Fórmula 1, y 2.3 millones de pesos en el Festival del Día de Muertos, que consta de un altar monumental, una comparsa y una feria artesanal.

Los presidentes municipales de San Andrés Cabecera Nueva, Gerardo García Lucero; de Santo Domingo Tonalá, Josué Hernández Castillo; San Juan Bautista Atatlahuaca, Heriberto Nicanor Alvarado Galindo, y de Itundujia, Miguen Ángel Trujillo, aseguraron que esta movilización es por un asunto de gobernabilidad.

No se han cumplido los compromisos del gobernador con nosotros porque, “lamentablemente, todos sus funcionarios no son gente oaxaqueña, más bien son del Estado de México y llegan aquí sin conocer la situación de la región y por eso no tienen capacidad de respuesta”, reprocharon.

También cuestionaron que el gobierno de Murat “se siente con organizaciones y hasta han pactado con organizaciones, pero no nos representa ninguna organización, ni un partido político, es un movimiento de presidentes municipales porque este es un tema de gobernabilidad. Queremos ayudar al gobernador porque la mixteca ha sido región olvidada”.

Aclararon que su movilización no tiene tientes políticos porque “emanamos de varios partidos y la mayoría son del sistema de usos y costumbres que sólo buscan que les resuelvan temas tan sentidos como sus caminos, salud, infraestructura y seguridad”.

Por lo tanto, hicieron un llamado al gobernador para que atienda regiones prioritarias como la Mixteca porque “están comprometidas tres ambulancias de terapia intensiva para hospitales de Chalcatongo, Tlaxiaco y Huajuapan de León, y no hay nada; además, llevamos más de un año entregando documentos en las dependencias del gobierno y ni siquiera nos reciben o nos dicen que ya no hay recursos”.

Advirtieron que, si no les resuelven, el día 15 movilizarán a sus comunidades y entonces el gobernador es el que va a tener la última palabra.

Por su parte, el gobierno del estado difundió un video de un minuto con 27 segundos en el que el gobernador habla del acuerdo cordial con los 24 presidentes de la mixteca, y el edil Miguel Trujillo agradece la atención del gobernante para dar seguimiento al tema de las carreteras de la mixteca y el mejoramiento de 10 tramos, así como que va atender el tema de seguridad con patrullas y de salud con ambulancias.

