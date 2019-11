Denuncian discriminación en escuela de Apodaca; el gobierno de NL reinstala a niño expulsado

MONTERREY, N.L. (apro).- Un niño de secundaria fue expulsado debido a que la directora del plantel del municipio conurbado de Apodaca consideró que el tío gay que lo tutela podría contagiarle la homosexualidad, según se lee en una denuncia que dio a conocer el adulto afectado en redes sociales.

La Secretaría de Educación de Nuevo León reinstaló al niño afectado, le ofreció una disculpa y lo canalizó a la Procuraduría de Defensa del Menor.

Según la denuncia que fue presentada en la cuenta de Facebook de nombre DuisMe Delicciouss, el incidente ocurrió en la secundaria 12 Miguel Ángel Granados Chapa, turno vespertino, donde la directora María del Carmen Rodríguez Lucio actuó en contra del menor, de nombre no dado a conocer, dándolo de baja el pasado 31 de octubre.



Fue el tío el que señaló que la encargada del plantel había hostigado al estudiante desde hace dos meses, cuando la directora lo mandó llamar, aparentemente porque el menor le había “contestado de manera grosera”.

El tutor fue con otro hombre, quien es su pareja, lo que ocasionó que la directora le impidiera estar presente en el diálogo.

El tutor describió así el encuentro con Rodríguez Lucio: “Me dijo que mi sobrino respondió así porque quizás tenía conflicto con mi homosexualidad e incluso que yo podía volverlo gay y eso era malo, claro está que quedé sorprendido con lo que la directora me estaba diciendo y tuvimos un acalorado debate acerca del asunto, donde me dijo que yo no podía tener pareja, comparando la situación con los casos de madres que meten a la casa a sus novios”.

Al hacerse pública la denuncia, la Secretaría de Educación del Estado dio a conocer un comunicado “en relación a la información difundida mediante diferentes plataformas sobre el caso de un estudiante de la Secundaria No. 12 Miguel Ángel Granados Chapa, de Apodaca”.



Señaló la SE: “A partir de este día, el alumno –del cual se omiten sus generales para proteger el interés superior del menor –fue reintegrado al mencionado plantel de forma regular. La Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación inició una investigación sobre los hechos, citando a la directora a dar la versión sobre lo acontecido”.

También intervinieron el personal del departamento Psicosocial para la atención, sensibilización y orientación de la comunidad educativa, y la Procuraduría de la Defensa del Menor, para proteger la integridad y derechos del alumno.

“Esta Secretaría condena enérgicamente todo tipo de discriminación y violación a los derechos humanos y de la niñez bajo cualquier faceta, y ofrece de antemano una disculpa al menor y su familia por lo acontecido”, concluye el comunicado.

