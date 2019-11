El multimillonario Nick Hanauer, ejemplo empresarial para combatir la desigualdad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A manera de sustentar su política encaminada a atacar las cusas que originan la inseguridad y la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un video del potentado estadunidense Nick Hanauer a quien se refirió como “un empresario con dimensión social, con dimensión cívica”.

López Obrador inició su acostumbrada rueda de prensa en Palacio Nacional con la proyección de un video en el que Hanauer, único inversor no familiar de Amazon, critica la desigualdad económica y advierte acerca de los peligros para la paz social.

“Compañeros plutócratas y multimillonarios y para cualquier persona que viva encerrada en una burbuja: Despierten. Despierten. No puede durar. Porque si no hacemos algo para corregir las desigualdades económicas evidentes en nuestra sociedad, las horcas vendrán hacia nosotros, porque ninguna sociedad libre y abierta puede soportar este aumento en la desigualdad económica”, dice el inversionista multimillonario nacido en New York en el video proyectado en Palacio Nacional.