Monreal rechaza fraude y acusa a Marko Cortés de ordenar que le “armaran un desmadre”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder de la mayoría en el Senado de la República, Ricardo Monreal, denunció que el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, ordenó a los legisladores panistas que le “armaran un desmadre” a Morena por la elección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), luego que la bancada albiazul acusó que hubo fraude.

Esta noche, senadores del albiazul denunciaron que al revisar el video de la votación en el pleno de la Cámara Alta registraron que hubo 116 votos y no 114, como contabilizó la Mesa Directiva, por lo que Rosario Piedra Ibarra, quien obtuvo 76 votos, no habría conseguido la mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los votos, pues le habría faltado un sufragio.

Tras esa acusación, Monreal ofreció una conferencia de prensa para leer un supuesto diálogo en WhatsApp entre Marko Cortés y Mauricio Kuri, coordinador del PAN en el Senado, y otros legisladores panistas. El mensaje, dijo, se lo filtró un senador de ese partido.

“Dice Mauricio Kuri en su grupo: Un favor, senadores, está circulando en redes un video de Monreal (donde presuntamente mete dos votos a la urna), les pedimos por favor no compartirlo en sus redes sociales, porque no es así y nos debemos concentrar en que se robaron dos votos, como se demostró en la conferencia de prensa”, leyó Monreal.

“Y Lupita Saldaña le dice: coordinador y Kenia, ¿y si cuestionan y yo estoy en la mesa? Y fueron 114 cédulas al final. Ahí somos seis y ahí hay más gente, no sólo yo, cuatro manos de Morena y dos mías”, prosiguió Monreal. Añadió: “¿Cómo puedo decir yo otra cosa? Yo lo vi, yo lo conté”.

“Y entonces dice Marko Cortés: Vamos a salir, salgan a una conferencia de prensa para denunciar fraude en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que hacerles un desmadre.

“Sí son dos votos, pero en todo caso nosotros no defendamos a Monreal, hay que chingarlo, que él explique. Háganlo pedazos”, continúo la lectura Monreal, atribuyendo el diálogo a Cortés.

El exgobernador de Zacatecas sostuvo que durante el conteo de votos participaron dos senadoras y un senador que forman parte de la secretaría de la Mesa Directiva: María Guadalupe Saldaña Cisneros, del PAN; Primo Dothé Mata, de Morena, y Martha Guerrero, también de Morena.

“Normalmente por mi experiencia, y eso tendría que explicarlo la Secretaría, a veces la gente no quiere emitir su voto y mete el sobre solo, esa es la verdad. Yo no sé qué pasó aquí, quienes deben de aclararlo son los secretarios”, opinó.

El líder de la bancada morenista acusó al PAN de difundir y manipular un video en el que se le ve emitiendo su voto para que pareciera que introducía dos en la urna. Monreal mostró el video y explicó que no metió dos votos, sino que la hoja se desdobló.

Es una gran mentira y manipulación la versión del PAN y sus voceros sobre la elección de la presidencia de la @CNDH. El león cree que todos son de su condición. Hoy, a las 8:30 pm, demostraré que son falsas sus aseveraciones. Aquí el vídeo original: pic.twitter.com/V94iYPqZ1C — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 8, 2019

“Yo lo que les digo es que el panismo en el Senado está siendo presionado. Y está bien, es su estrategia, pero no tienen necesidad. Yo respeto a los senadores del PAN y saben que yo he actuado siempre con honestidad frente a ellos, nunca he actuado con maña ni con doble juego”.

Y rechazó que la votación se vaya a repetir, como piden los senadores del PAN que acusan fraude.

“Para nosotros es un trámite concluido, legalmente está concluido, se declaró la validez de la elección una vez que se obtuvo la mayoría calificada. Y esto es simplemente una estrategia, como ya lo demostré, de hacer un desmadre porque no esperaban estos resultados”, remató.

