AMLO descarta dimisión de Durazo: “está fortachón y con ánimo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—A tres semanas del operativo en Culiacán, Sinaloa, donde fue atrapado y liberado Ovidio Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quién –aseguró– “está fortachón y con ánimo”.

Su aseveración fue en respuesta al cuestionamiento de un reportero quien refirió que desde el fallido operativo en Culiacán a Durazo se le veía cabizbajo, minado, con la mirada y la voz baja y hasta perturbado.

Al respecto el mandatario señaló que Durazo ha hecho un buen trabajo de coordinación del gabinete y a lo mejor se le ve cabizbajo por levantarse todos los días a las cuatro y dormirse a las 12, “pero todos tenemos mucha fuerza de voluntad… Vamos muy bien, se está cumpliendo los objetivos”, recalcó.

De acuerdo con el tabasqueño, el ánimo en su gabinete se encuentra al alza, después de las acciones en Culiacán, ya que no hubo muertos por enfrentamientos entre las fuerzas federales y el crimen organizado.

“Por ejemplo, en estos hechos difíciles no hubiéramos actuado en contra de nuestros principios. Si no hubiese apoyado la decisión de parar el operativo de Culiacán con el fin de parar una masacre, eso sí me afectaría”, afirmó.