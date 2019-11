AMLO: Hay capacidad técnica para desarticular cárteles; se busca dejarlos sin base social

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un diálogo entre su gobierno y los cárteles de la droga, al tiempo que garantizó la capacidad técnica y profesionalismo en el Ejército y en la Guardia Nacional para desarticularlos y refrendó que la estrategia de su gobierno está encaminada a desarticular su base social.

Consultado sobre cómo se puede convencer a los narcotraficantes de cambiar su postura y si habrá un diálogo con ellos, el mandatario dijo que “no se está planteando eso”, sino que se queden solos, sin bases sociales.

“Nosotros tenemos una estrategia para la paz, consiste, primero, en garantizar el bienestar de la población, incluye que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que actuemos de manera coordinada todos los que tenemos responsabilidad en garantizar la paz. “Que se busque más presencia de agentes de la Guardia Nacional en el territorio, que se combata el consumo de drogas, para eso la campaña contra las adicciones, y que se fortalezcan valores en lo cultural, moral y espiritual, todo esto es parte de esta estrategia”, enfatizó en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

No obstante, afirmó que el Estado tiene “toda la capacidad” en inteligencia y operativa para combatir al crimen, por lo que no debe quedar duda que se hará justicia a los agraviados por hechos de violencia registrados recientemente en el norte del país porque su gobierno no tiene pactos con grupos delictivos ni políticos.

“Ahora con estos lamentables casos, sobre todo el último, con la pérdida de vidas de niños, de mujeres, pues estamos trabajando para establecer los hechos y que haya justicia”, dijo.

Durante la conferencia, un reportero le preguntó su opinión sobre la petición que hizo ayer el senador estadunidense, Chip Roy, para que el gobierno de Estados Unidos catalogue a los cárteles como organizaciones terroristas.

Al respecto, el mandatario respondió que el Estado tiene toda la capacidad técnica en el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para enfrentar a las organizaciones delictivas.

“Hay profesionalismo y se están aplicando estrategias de investigación; y hay inteligencia, instrumental, equipo suficiente. No puedo decirles más, ahí sí, aunque la vida pública tiene que ser cada vez más pública, hay ciertas cosas que no se puede detallar tanto”, dijo.

El mandatario insistió en que existe la capacidad, profesionalismo, equipo suficiente de investigación y personal capacitado, “para que no se piense que estamos desprovistos de elementos, de conocimiento, de equipo, de personal, para llevar a cabo labores de investigación. Hasta ahí”, atajó.

Sin embargo, en otro momento de la conferencia, el mandatario indicó que la Guardia Nacional se desplegará totalmente hasta el próximo año a lo largo y ancho del país, ya que actualmente cuenta con unos 75 mil elementos, la mitad de los que se necesitan.

“La Guardia Nacional va a terminar de desplegarse hasta el año próximo, porque ahora apenas estamos contando con 75 mil elementos y van a ser 140 mil. Apenas tenemos 150 coordinaciones y van a ser 266, porque estamos convocando, estamos reclutando a nuevos elementos”, comentó.

Añadió que los que ya están en operación fueron enviados a donde hay más incidencia delictiva, sobre todo homicidios.

Comentarios