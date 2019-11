FGR investiga presuntos sobornos de Odebrecht a exfuncionarios de Pemex: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que su gobierno, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la investigación abierta por el caso de los sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Lo que hay es la investigación abierta sobre lo de Odebrecht, eso sí, sobre los posibles o, como dicen los abogados, presuntos sobornos entregados a quien estaba en Pemex o iba a ocupar la dirección de Pemex o ya en funciones” dijo en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que dicha investigación está a cargo de la FGR.

El tabasqueño negó que haya una investigación contra el exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, a diferencia del extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien es investigado por su relación con la empresa española OHL.

“No tengo yo elementos, no hay información (sobre un procedimiento contra Videgaray), por lo regular Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera) me presenta información sobre manejo de dinero, lo que tiene que ver con inteligencia financiera y no me ha presentado nada sobre este caso al que hace mención, ninguno de esos casos”.

Detalló que si fuese un asunto grave, Nieto Castillo “me buscaría con urgencia, un hallazgo de pruebas sobre lavado de dinero pues eso no me pide una cita así normal, sino me busca de inmediato y él sabe que lo atiendo, pero no hay información sobre eso”.

