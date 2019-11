AMLO reitera que el rey de España y el Papa deben disculparse por abusos durante la Conquista

TEKAX, Yuc. (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en 2021, en ocasión del bicentenario de la Independencia de México, pedirá perdón a los pueblos mayas y yaquis por los abusos a los que históricamente fueron sometidos e insistió en su petición al rey de España, Felipe VI, y al Papa Francisco para que también lo hagan.

En el encuentro que sostuvo esta tarde aquí con pobladores mayas de la entidad, el mandatario adelantó que en 2021, cuando se cumplirán 200 años de la Independencia de México, “les vamos a una disculpa, les vamos a pedir perdón, con humildad a los pueblos mayas y los pueblos yaquis, que fueron los que más sufrieron durante el exterminio porfirista”.

Añadió que no dejará de pedirlo al rey de España y al Papa Francisco, “que con humildad también se pida perdón por los abusos que se cometieron durante la conquista y la dominación colonial”.

Argumentó que su petición “no es ninguna ofensa, es al contrario, el que todos nos reconciliemos y que pidamos perdón por lo que se ha cometido de injusticias en otros tiempos, para que así reconciliados veamos hacia el porvenir, hacia el futuro como hermanos que somos”.

Esa misma solicitud la hizo el presidente en marzo de este año mediante sendas cartas que hizo llegar a Felipe VI y al Papa.

En ese mismo evento, López Obrador salió en defensa del mandatario estatal Mauricio Vila Dosal a quien de nuevo ponderó como “un extraordinario gobernador”.

“Lo reconozco; no le estoy haciendo la barba, no soy alcahuete, no soy lambiscón. Estoy diciendo lo que veo. Llevo tiempo recorriendo con él Yucatán y sé que es una persona honrada… que ya estoy hasta la coronilla de políticos corruptos”, expresó, mientras Vila le agradecía el apoyo asintiendo con la cabeza.

López Obrador fue recibido poco antes en el aeropuerto local por diversos grupos de manifestantes, parte de los cuales llegaron a quejarse ante el presidente en contra del mandatario panista.

En los últimos días le han estallado al gobernador conflictos políticos por los abusos de su secretaria de Turismo, Michelle Friedman, que han dejado en entredicho la honradez y austeridad de su gobierno, así como por la reducción en las percepciones a jubilados y pensionados estatales, entre otros.

Así mismo, el presidente anunció que el próximo año se echará a andar el hospital de Tekax, que generará 437 empleos para médicos y enfermeras y cubrirá la demanda de atención médica de los habitantes de la región.

Este sábado, López Obrador continuará con su gira por la península. Esta noche pernoctará en Valladolid. Posteriormente se trasladará a Temozón.

