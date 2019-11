En Twitter ahora se podrán seguir temas como si fueran usuarios; de todo, excepto política

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La red social Twitter anunció que pronto habilitará la ya anunciada función Temas, que permitirá seguir asuntos de conversación como si fueran usuarios.

“Hay muchas conversaciones que están teniendo lugar en el mismo momento. Lo más normal es que sólo quieras ver los mejores tweets sobre lo que está ocurriendo de las cosas que te importan. Por ello, a partir de hoy, estamos facilitando aún más el seguimiento de las mejores conversaciones en Twitter”, anunció en su blog la red social.

De acuerdo con el portal The Verge, esta nueva función arrancará a partir del 13 de noviembre.

I talked with Twitter’s @rob_bishop about the launch of Topics, a potentially radical reinvention of the timeline that’s starting to roll out today https://t.co/80xFARlxQX pic.twitter.com/oLEp1OF1wq — Casey Newton (@CaseyNewton) November 6, 2019

Se iniciará con más de 300 temas en deportes, juegos y entretenimiento. Pero lo que estará ausente por lo pronto es la política.

“Un tema que no estará incluido en el lote inicial de tópicos es la política. La compañía me dice que es sensible a las posibles consecuencias no deseadas de sus algoritmos, que ofrecen amplificación adicional a los tuits sobre temas sensibles, por lo que se está apegando a una temática más ligera para comenzar”, dice la nota de The Verge.

En los próximos meses, detalló Twitter en su blog, se podrá seguir conversaciones sobre un tema similar del mismo modo que seguirías una cuenta, es decir, con un solo toque.

“Las sugerencias de temas o (Topics en inglés) aparecerán en tu timeline y en la búsqueda en función de lo que tiendes a buscar y ya sigues en Twitter”, explicó en su blog.

Cuando se elija seguir un tema se verán los tuits desde cuentas de expertos, fans o de que quienes simplemente tienden a hablar mucho sobre ese tema en la red de microblogging.

Las sugerencias aparecerán en el timeline y en las búsquedas.

Comentarios