CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Alex Levy (Jennifer Aniston) es la consagrada presentadora de un exitoso noticiero matutino que llega a todo Estados Unidos desde Nueva York, y que una madrugada, dos horas antes de salir al aire, debe salir al paso de un acontecimiento devastador: su compañero en la conducción, Mitch Kessler (Steve Carell) es despedido súbitamente luego de que The New York Times destapara acusaciones en su contra por hostigamiento sexual.

El primer reto para Levy es dar la cara ante un país que adora a la pareja de informadores y el cual no está preparado para tan intempestivo y forzado divorcio. En tan solo ese par de horas entre que se entera de la noticia y debe salir al aire frente a las cámaras, debe contener su emoción y además preparar un pronunciamiento en el que, aun cuando deja ver que extrañará al Mitch que conoció en su relación laboral, debe solidarizarse inequívocamente con las víctimas de su acoso.

Pero no es esa su única angustia: el problema cae justamente cuando la audiencia del noticiero va en picada y ella está en medio justo de su negociación contractual, sin que sepa –aunque lo sospeche– que ya no entra en los planes de los dueños de la televisora. Por supuesto, está consciente de que en plena era del #MeToo, que una empresa deje fuera del noticiero a una mujer puede ser todavía más devastador que haber cobijado a un depredador sexual.

Levy sabe que tiene que mostrarse tal cual es, como una periodista independiente, con criterio propio, pero sin perder la empatía que ha cultivado con su público. No le pueden dictar cuál será su reacción “oficial”: ella debe definirla, lo más sincera posible, porque de ese valor dependerá que pueda conectar con su audiencia. Y es en ese contexto en el que Levy pronuncia la frase que será su bandera de batalla: “tengo que controlar la narrativa”.

You can't write your own story if you never go off-script. #TheMorningShow pic.twitter.com/Bd7bZCmLpE

— The Morning Show (@TheMorningShow) November 9, 2019