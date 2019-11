La vulnerabilidad que viven los migrantes representada en el foro “La Caja”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El grupo de reporteros de la sección de Cultura y Espectáculos de la revista Proceso, realizó una selección de recomendaciones para este fin de semana, las cuales se muestran a continuación:

*

La lucha diaria de migrantes y su resistencia a separarse de lo que anhelan, son representadas en la coreografía Disidencias corporales, integrado por tres piezas, que se presentarán este sábado 9 y domingo 10 de noviembre, a las 18 horas en el foro “La Caja”, ubicado en San Fernando 14, en la colonia Guerrero. Dicho programa está conformado por obras creadas en conjunto que comparten la temática de la violencia y vulnerabilidad que pasan los migrantes en cualquier parte del mundo y esos momentos en los que el cuerpo toma decisiones trascendentales. Una de las piezas se titula Dance to the end, yes una mirada profunda sobre las relaciones entre personas y sus diferencias; Otra es Hey tú, que aborda la discriminación hacia el otro de una manera radical. Mientras que la propuesta Desaparecidos es un homenaje escénico a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de la comunidad de Ayotzinapa.

*

6º Seminario de Fomento a la Lectura de la Cátedra Extraordinaria JEP

¿Qué pasaría si nos despojamos de la palabra hablada? ¿Y si lográramos capturar nuestra imaginación, qué cuerpo adquiriría? La cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de la UNAM invitan al Sexto Seminario de Fomento a la Lectura, mismo que es gratuito pero con cupo limitado y se realiza este 13 y 14 de noviembre. Ahí habrán escritores, artista, investigadores y científicos que explorarán las nuevas narrativas del inabarcable mundo de la palabra. Además también se acompaña de un ciclo de cine gratuito esos mismo días con filmes como El festín de Babette de Gabriel Axel y Bailando en la oscuridad de Lars Von Trier. Aún quedan lugares para el seminario y ciclo de cine y sólo basta con apartar un lugar a través del correo info@catedrapacheco.unam.mx

*

Después del eclipse

El Teatro Benito Juárez estrena la puesta “Después del eclipse”, cuya obra narra la historia de unos pobladores yucatecos que llevan la cuenta de las señales del fin del mundo que marca el calendario maya, de hecho esta basada en historias de las profecías mayas del 2012. Asustados, siguen la lectura de los ‘katunes’ y ante la inminencia del desastre, acuden a consultar con el brujo del pueblo, el cual les dirá lo que deben hacer para salvar el mundo. La pieza que forma parte de la temporada 2019 de la Ciudad de México, cuenta con dramaturgia y dirección de Conchi León tendrá funciones este sábado y domingo a las 19 y 18 horas, respectivamente, hasta el 1 de diciembre. El teatro se ubica en Villalongín 15 colonia Cuauhtémoc.

***

Llegan a San Ildefonso los migrantes de barro de Alejandro Santiago

La obra escultórica 2501 Migrantes, del artista oaxaqueño Alejandro Santiago, se puede apreciar este fin de semana –se inauguró el 6 de noviembre–, hasta el 8 de marzo del 2020 en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra 16, Centro Histórico. El recinto abre de martes a domingo, en un horario de 10 a 18 horas. Para acompañar la muestra, que cuenta con el apoyo del Gobierno Federal y del Gobierno Capitalino, a través de las secretarías de Cultura correspondientes, así como de la UNAM, el público también podrá disfrutar de la proyección continua del documental Reencuentros: 2501 Migrantes (2008), de Yolanda Cruz. En el marco de la exposición también se ofrecerán los jueves, sábados y domingos del 11 de noviembre al 8 de marzo de 2020, de 11 a 15 horas, el taller “Los migrantes de barro”, además de visitas guiadas de martes a domingo. El recinto abre de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

*

Cine mexicano

“Yo no soy guapo”, documental

Joyce García dirige este filme, donde se aprecian luces, cuerpos jadeantes y sudorosos, ropa ajustada, tacones altos y cumbia por las calles de los distritos populares de la Ciudad de México. Los sonideros comenzaron a divertir los patios de los barrios y luego se convirtieron en los ídolos de la gente del barrio. Se proyecta en La Casa del Cine, sábado y domingo, a las 17 horas, y en otras salas.

*

“Maricarmen”, documental

Maricarmen Graue, de 52 años, es chelista, toca en una banda de rock y una orquesta de cámara. Además, es maestra de música, escritora, maratonista, vive sola y es ciega. Sobrelleva esa condición con humorácido y una autoexigencia feroz. Entre la risa y una reflexión descarnada sobre el hecho de vivir. Sergio Morkin presenta este retrato de una mujer ciega, fuerte y sensible, pero no se dobla. Ella es Maricarmen Grau. Cineteca Nacional, Sala 8, sábado, a las 18:30 horas.

*

“Tote Abuelo”, documental

María Sojob ofrece otro documental. El encuentro improbable entre un anciano que pierde la vista y una de sus nietas, quien no recuerda bien su infancia. Mientras el abuelo teje un sombrero tradicional, los hilos de la historia familiar se desenredan. Entre estos dos silencios se abre la posibilidad de entender cómo se vive el amor en tsotsil. Cineteca Nacional, Sala 8, sábado a las 21 horas.

Comentarios