AMLO someterá a consulta el Tren Maya en diciembre, para que sea “lo que el pueblo decida”

CALAKMUL, Camp. (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo que en diciembre próximo se someterá a consulta indígena el proyecto del Tren Maya y aseguró que se hará “lo que el pueblo decida”: si dice que no, no va. No obstante, pidió el voto de confianza para consumarlo.

Reunido con integrantes de las etnias chiapanecas chol, tseltal, sotsil, mayas peninsulares y guatemaltecos asentados en las cuatro regiones indígenas de la entidad, el mandatario acusó a los “conservadores corruptos” de generar desinformación para frenar la obra.

Sostuvo que “ahora sí, es lo que el pueblo decida, porque no quiero, se los digo, paisanos, echar a andar algo que no vaya a terminarse; que me pongan tantos obstáculos, tantas piedras en el camino”, y termine su periodo en la presidencia dejando la obra inconclusa.

Y reiteró que no piensa reelegirse y en 2024 entregará la Presidencia, “y eso, si lo decide la gente, porque en el 2022 va a haber revocación del mandato”.

“No quiero dar un paso si no voy a tener el respaldo de la gente, porque si no hacemos esta obra en tres años, cuatro años, ya se nos termina nuestro tiempo, nuestro periodo, y no voy a dejar nada a medias, quiero terminar todo, y sí podemos resolverlo, si contamos con el apoyo del pueblo. Por eso les vamos a consultar a todos”, destacó.

Dijo que hay “mucha desinformación” en torno a ese proyecto insignia de su gobierno, por lo que, “de manera directa”, explicó en qué consiste el Tren Maya, cuyo derrotero abarcará mil 500 kilómetros en su recorrido por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Consiste en poner una vía férrea, desde luego moderna: Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Yucatán, Valladolid, Tulum, Cancún, baja a Carrillo Puerto, Calakmul, Carrillo Puerto, Bacalar, Calakmul y de nuevo a Escárcega”, dijo, y añadió que la inversión proyectada es de 120 mil millones de pesos.

“Va a generar mucho empleo la construcción. No va a ser deuda. Lo vamos a hacer con presupuesto público con los ahorros que se están obteniendo en el combate a la corrupción y la austeridad”, aclaró.

Desde esta región, declarada por la Unesco Patrimonio Mixto de la Humanidad, pues aquí se encuentran la reserva de la biosfera de Calakmul y la zona arqueológica del mismo nombre, López Obrador garantizó que la construcción del Tren Maya no dañará el medioambiente ni los sitios prehispánicos.

“Al contrario, lo que queremos es que se conozca la gran riqueza artística y cultural que hay en esta región y que con el turismo podamos dar trabajo, empleos y que haya bienestar en toda esta región de la península de Yucatán”, afirmó.

E insistió en explicar el proyecto porque “los conservadores corruptos no quisieran que se hiciera nada. Y no hablo al tanteo”.

Argumentó que su gobierno canceló la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco “porque tenían una transa ahí; querían cerrar el actual aeropuerto para utilizar esas 600 hectáreas y fraccionar. Era un gran negocio, y hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, ¡imagínense!, en un lago, donde no hay tierra firme, se iba a hundir; pero además un presupuesto de 300 mil millones de pesos”.

Dijo que además con esa obra “nos iban a dejar completamente atados de pies y manos” y por eso se canceló ese aeropuerto, “se les canceló su transa, pero se enojaron mucho”.

Recordó que su gobierno decidió solucionar la saturación del aeropuerto Benito Juárez construyendo uno nuevo que costará mucho menos en la Base Aérea de Santa Lucía, con lo que se ahorrarán 100 mil millones.

Comentó que sus adversarios “conservadores, corruptos” reaccionaron intentando ampararse. “Empezaron a meter amparos, 140 amparos para tratar de que no se hiciera la obra. Ya lo resolvimos legalmente y ya empezó a construirse el aeropuerto de Santa Lucía”.

Y denunció que por eso ahora tratan de impedir la construcción del Tren Maya. “Por eso lo estoy advirtiendo, porque los conozco, aunque se disfracen de ambientalistas”.

“Por eso les explico que es un proyecto para beneficio del pueblo, que seríamos incapaces de afectar el medio ambiente y de afectar la riqueza cultural que tienen nuestros pueblos. Tengan ustedes esa confianza, esa seguridad, que va a ser para beneficio de nuestro pueblo”, prometió.

No obstante, reiteró que su gobierno no impondrá nada y por ello someterá a consulta la obra “y que el pueblo decida”.

