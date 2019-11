Se va de México la familia de Dawna Langford, asesinada en la matanza contra los LeBarón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- David Langford, cuya esposa y dos de sus hijos están entre las nueve personas de la comunidad LeBarón asesinadas hace una semana, anunció que se irá de México.

“Toda mi vida ha sido trastocada. No sólo he perdido a una esposa y a dos hijos, sino que voy a tener que llevarme al resto de mi familia y en este momento realmente no tengo a dónde ir”, declaró David Langford a la cadena televisiva ABC.

EXCLUSIVE: David Langford, who lost his wife and two sons in the Mexico ambush, tells @TomLlamasABC in an @ABC News exclusive about his 13-year-old son, Devin, who survived and walked miles to find help. “He’s really a hero.” More tonight. https://t.co/7qlZBMQHbg pic.twitter.com/Wkcduy2TNt

