Dido, concierto de magia y ensoñación “pop”

CUIDAD DE MÉXICO (apro).– Una irradiante sensibilidad y sencillez lleva con naturalidad la cantautora inglesa Dido, quien a través de su estilo pop transportó hacia mundos mágicos y de ensueño.

Poco más de nueve mil fans atestiguaron anoche en el Auditorio Nacional su encanto y simpatía, en un viaje a través de sus éxitos, así como su evolución desarrollada en la reciente discografía intitulada Still On My Mind (“Aún en mi mente”, 2019).

Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong (reconocida artísticamente como Dido), emergió cuando el reloj marcaba las 20:05 horas ataviada de yins negros y una blusa roja, cautivando a la audiencia desde que pisó el escenario.

Con “Hurricanes” y “Hell After This” emprendió el show romántico que gozó de una pantalla central monumental al centro, donde se dibujaban sutiles figuras de colores tenues al igual que la iluminación que la cobijaba.

Junto a sus talentosos músicos hizo gala de sus dulces cánticos, desbordando las emociones con “Life for Rent”, recibiendo a cambio el griterío de su gente.

Como de costumbre, no faltaron las flores de avezados. “¡Eres la más hermosa, te amo!”, fueron algunas de las frases que lanzaron a la rubia de 47 años, quien se sorprendió por los piropos emanados especialmente por los honorables caballeros.

“Muchas gracias, yo también los amo”, respondía Dido, quien deleitó con “No Freedom” y “Sand in My Shoes”, calando instrumentaciones frescas de sonidos delicados y haciendo saltar de los asientos a la audiencia vía el corte “Thank You”:

I want to thank you for giving me the best day of my life

Oh! Just to be with you is having the best day of my life

(Quiero agradecerte por darme el mejor día de mi vida

¡Oh! Sólo estar contigo es tener el mejor día de mi vida)

El festín continuó con “Friends”, asombrando a sus seguidores de hasta al frente, luego de que ella se sentó al borde del escenario para entonar “Quiet Times”. Dido quedó también fascinada cuando el público empezó a entonar en la pausa el tema tradicional mexicano “Cielito lindo”:

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores…

Con una apasionada energía y una buena vibra, los presentes recibieron en alegre vehemencia “Here With Me”, así como “Mad Love” y “My Boy”, concretando así la velada con absoluta entrega y correspondencia con el regocijo de Dido, siempre agradecida.

“Don’t Leave Home” y “Take My Hand” enfilaban el remate con retirada en falso, para emprender el encore ante los berridos de “¡otra, otra, otra!”. Saldaba las exaltaciones con “Have to Stay” en tanto las multitudes iluminaban con las lucecillas de sus celulares el foro de Avenida Reforma transformándolo en un manto estelar para dar despedida decisiva con la aclamada “White Flag”, logrando el éxtasis burbujeante en los corazones de sus fans que se sumergían en el delirio:

I will go down with this ship

And I won’t put my hands up and surrender

There will be no white flag above my door

I’m in love and always will be

(Seguiré en el barco

No alzaré las manos en rendición

Ni colgaré banderas blancas en mi puerta

Estoy enamorada y siempre lo estaré)

Eran casi las 22:00 horas cuando la nacida en Londres el 25 de diciembre de 1971 abandonó el edificio.

