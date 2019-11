Greta Thunberg partió de regreso a Europa en una embarcación de energía renovable

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La activista sueca Greta Thunberg partió de Estados Unidos hacia Europa a bordo de un catamarán de 15 metros propulsado por energía renovable, con miras a asistir a la próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que se llevará a cabo del 2 al 13 de diciembre en Madrid, España.

“Navegamos rumbo a casa” tuiteó Thunberg la mañana del miércoles, tras zarpar desde Hampton, Virginia. Publicó además una liga para rastrear por internet su travesía.

La embarcación La Vagabonde que la lleva atiene una huella de carbono escasa o nula, ya que obtiene su energía mediante paneles solares e hidrogeneradores.

La propia Thunberg destacó que, a diferencia de la embarcación que la llevó de Reino Unido a Nueva York, aquí cuenta con inodoro.

“Innumerables personas alrededor del mundo no tienen acceso a un inodoro”, dijo Thunberg. “No es tan importante, pero es agradable tenerlo”.

Los propietarios del barco son Riley Whitelum y Elayna Carausu, una pareja australiana que tiene una bebé de 11 meses de nombre Lenny. La familia respondió a la solicitud de Thunberg en redes sociales de un transporte libre de emisiones de carbono hacia Europa.

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid. I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic. We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332

La navegante experta Nikki Henderson también será parte del viaje.

El trayecto podría tomar entre dos y cuatro semanas y noviembre es considerado como un mes de temporada baja para navegar a través del Atlántico.

La joven de 16 años se niega a realizar el viaje vía aérea debido a las emisiones de carbono que emiten los aviones.

Durante su estancia de tres meses en Estados Unidos, Thunberg pronunció un enérgico discurso ante la propia ONU.

“Quiero agradecer a todas las personas que conocí en Estados Unidos por su increíble hospitalidad. ¡Y gracias a todos por su increíble apoyo!”, dijo Thunberg en Twitter.

I want to thank all the people who I’ve met I North America for their incredible hospitality. And thank you all for your amazing support!

(This wet plate photo was taken by Shane Balkowitsch on Standing Rock Reservation in North Dakota.) pic.twitter.com/ZFAEqM5RPZ

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2019