Detienen a Antonio Cruces, exsecretario de Salud de Jalisco, por supuesto desvío de 605 mdp

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El exsecretario de Salud de Jalisco Antonio Cruces Mada fue detenido por elementos de la Fiscalía Anticorrupción.

El exfuncionario, quien ocupó el cargo durante la administración del priista Aristóteles Sandoval (2012-2018), fue señalado de cometer un presunto desvío de 605 millones de pesos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.

Antonio Cruces debió comparecer a una audiencia de vinculación en días pasados, pero ya faltó en dos ocasiones.

En su primera ausencia justificó que tenía problemas de salud, en la segunda fue por cuestiones de trabajo, incluso presentó una constancia de empleado del hospital Valentín Gómez Farías con un sueldo mensual de 16 mil 240 pesos, así como una receta médica.

Debido a que Cruces Mada se amparó ante la posibilidad de una orden de presentación para su comparecencia, se solicitó una orden de cateo, un juez la concedió y se logró detenerlo.

Tras concluir trámites con la Fiscalía Anticorrupción, el exsecretario sería llevado al penal de Puente Grande a esperar que un juez le fije hora de audiencia de vinculación a proceso.

Por su parte, el gobernador, Enrique Alfaro, mencionó que la detención no es una venganza.

“Yo no tengo ánimos de venganza con nadie, no quiero politizar ese tema, pero me gustaría que en Jalisco se aplicara la máxima de que quien la hace, la paga. Que el Sistema Anticorrupción dé resultados es una buena noticia para Jalisco. Hay elementos para pensar que lo que hizo el exsecretario de Salud es evidente. Qué bueno que esté llegando a estas instancias”, refirió Alfaro.

“Qué bueno que se esté llegando a estas instancias, y que los encargados de la agenda anticorrupción hagan su trabajo, yo creo que es la demanda, la exigencia que tenemos todos los jaliscienses. Creo que las cosas van caminando y van avanzando, y sobre el tema ya en específico prefiero ya no opinar”.