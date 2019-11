Senadores del PAN y el PRD impugnarán elección de Rosario Piedra como titular de la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Senadores de oposición impugnarán el proceso de elección por el que la activista Rosario Piedra Ibarra fue designada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Luego de un controvertido proceso que terminó en trifulca, mientras Piedra Ibarra rendía protesta en el cargo por cinco años, senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) adelantaron que analizan la ruta legal que seguirán para impugnar el nombramiento.

“Lo que puede resultar procedente es el amparo”, secundó el perredista Miguel Ángel Mancera.

Añadió: “Tendría que ser ante un juez de Distrito y solicitar, en su caso, la facultad de atracción, por la relevancia y por la importancia. Va a depender el número de amparos y que la Suprema Corte haga la valoración si ejerce o no la facultad de atracción”.

A su vez, Gustavo Madero, del PAN, anunció que senadores y senadoras del bloque opositor promoverán una acción de inconstitucionalidad en contra del polémico nombramiento.

Su compañera Kenia López dijo que desde ayer solicitó que se resguarden las boletas y los sobres de los senadores que no estuvieron presentes, porque van a interponer recursos a nivel nacional e internacional.

“Acudiremos a la Corte, acudiremos a tribunales, acudiremos a la Corte Internacional y a la Comisión también de Derechos Humanos, es necesario que lo que pasó ayer se clarifique; no tuvieron las dos terceras partes que la Constitución establece, no les importó. Es increíble ver las escenas entre gritos, pancartas, empujones, eso no se lo merecía la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, señaló la legisladora.