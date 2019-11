Vinculan a proceso a integrante del Codedi por muerte de policía de investigación en Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Un juez de Control vinculó a proceso a Fredy García Ramírez, integrante del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi), como probable responsable del asesinato de Wilbert M.M., elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), confirmó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Por su lado, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la insistencia para criminalizar a organizaciones que defienden el derecho a la tierra y el territorio.

García Ramírez fue aprehendido el miércoles 6 y vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de asalto, lesiones con la calificativa de ventaja, robo de vehículo y robo, en el municipio de Santiago Xanica.

Ese día fue torturado y asesinado el agente estatal de investigaciones Wilbert M.M., mientras que los policías estatales Uber Escandón Canales y Francisco Esteban Santiago González estuvieron desaparecidos 72 horas.

La FGEO destacó que, como resultado del trabajo conjunto de agentes del Ministerio Público, peritos y agentes investigadores, se logró la captura de Fredy García Ramírez, a quien un juez vinculó a proceso como uno de los presuntos responsables de los hechos violentos ocurridos el pasado 6 de octubre en la jurisdicción de Santiago Xanica.

El primero de los ilícitos (asalto), abundó, fue cometido en agravio de H. M. C., A. H. M., E. H. M., E. J. H., J. S. P., F. E. S. G., V. J. H. y U. E. C. El segundo (lesiones con calificativa de ventaja) se perpetró en agravio de H. M. C., E. H. M., E. J. H., J. S. P., F. E. S. G., V. J. H. y U. E. C.

El tercero (robo de vehículo) en perjuicio patrimonial de H. M. C., y el cuarto ilícito (robo), en agravio de A. H. M. y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con la causa penal 468/2019, el 6 de octubre las víctimas H. M. C., A. H. M., E. H. M., E. J. H., J. S. P., F. E. S. G., I. H. S., V. J. H., y U. E. C. acudieron a la población de Santa María Coixtepec, Santiago Xanica –Distrito de Miahuatlán, región de la Sierra Sur–, para el registro de candidatos a la presidencia municipal de Santiago Xanica.

Al retirarse de dicha comunidad y transitar sobre el camino de terracería que conduce de Santa María Coixtepec a Santa María Huatulco –antes de llegar a la población de San Jerónimo–, encontraron el camino obstruido por un derrumbe, por lo que detuvieron su marcha.

Según la FGEO, en ese momento, a bordo de vehículos de motor, llegó el imputado, Fredy García, acompañado de otras personas y amagaron a las víctimas con armas de fuego.

Horas más tarde –alrededor de las 23 horas– y después de liberarse la circulación vehicular, a la altura de la entrada de la Finca Alemania, en Santiago Xanica, una unidad de motor estaba atravesada sobre el camino, donde se encontraba un grupo de aproximadamente 30 personas que portaban armas de fuego y machetes, entre ellas el imputado.

De acuerdo con la denuncia de las víctimas, Fredy García y otras personas quitaron sus armas de cargo a los policías estatales F. E. S. G. y U. E. C., al tiempo de desnudar, golpear con las armas y dar fajazos con machetes al resto de las víctimas (H. M. C., A. H. M., E. H. M., E. J. H., J. S. P., y V. J. H.). Posteriormente los obligaron a caminar desnudos hacia un camino de terracería.

Tras estos hechos y una exhaustiva investigación, la FGEO solicitó al juez de Control una orden de aprehensión contra el imputado, quien fue detenido y presentado ante la autoridad judicial que lo requirió.

En la audiencia celebrada el martes 12, el juez dictó auto de vinculación a proceso, imponiéndole prisión preventiva y cuatro meses para el cierre de investigación.

Organizaciones sociales e internacionales denunciaron la “detención arbitraria” de Fredy García Ramírez, junto con Celerino Gisael Martínez Castro, cuando se dirigían a una reunión convocada por funcionarios públicos.

Ocho horas después, precisaron, Martínez Castro fue liberado, mientras que García Ramírez fue vinculado a proceso.

La detención, alegaron, viene ligada a una campaña de difamación y criminalización contra el Codedi iniciada el pasado 7 de octubre, donde se hacen acusaciones infundadas para vincular a la organización con la muerte de un elemento de la AEI en Oaxaca.

“No se trata de un incidente aislado, sino que se enmarca en un patrón de ataques sistemáticos en contra del Codedi en los últimos 21 meses, incluyendo cinco asesinatos, dos intentos de asesinato, seis detenciones arbitrarias, tres incidentes de allanamiento y robo, así como amenazas permanentes y la militarización de la zona en que se encuentra el centro de capacitación de Codedi”, denunciaron.

Finalmente, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos repudió la campaña de ataques contra Codedi y solicita a las autoridades estatales y federales que pongan fin a la detención arbitraria de Fredy García Ramírez, así como a todo hostigamiento en su contra.

De igual manera, reiteró su llamado a acabar con el patrón de criminalización de la defensa de derechos humanos en Oaxaca, y particularmente a poner fin a la campaña contra el Codedi.

