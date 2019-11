“Standuperras”: otra risa es posible

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El stand-up comedy está de moda. Se trata de hacer monólogos cómicos interactuando con el público. Y aunque su popularidad se debe en gran parte a la urgencia que tenemos de reír a carcajadas, uno de los recursos más recurrentes de los standuperos –hombres y mujeres– es la misoginia.

Las feministas se cansaron, y bajo el lema “Otra risa es posible”, crearon Standuperras, un show donde el humor viene de nuevos lugares.

Lo comenzó a organizar Cynthia Híjar durante el Festival Internacional de Cabaret que se celebra en México cada año. En 2017 se creó ahí el colectivo, al que se unieron Tamara de Anda, La Mala Marquina, Sara Silva y Corina Del Carmen.

Siempre en elenco alternante, su show arranca –en esta ocasión con preocupantes 25 minutos de retraso– con una selección de videos de discursos misóginos en verdad alarmantes, donde se exhiben políticos, personalidades, y por supuesto, standuperos.

Tras la vomitiva introducción salen las chicas, de todas las edades, colores y tamaños. Mujeres distintas con rutinas propias que abordan –recio humor mediante– una gran variedad de temas: el lesbianismo, el aborto legal, las relaciones de pareja, los divorcios, la migración interna en el país, la burla hacia ellas mismas.

Ahí no se va a reír de “las mujeres bien putas” ni de “cómo se las echan”, como se suele ver en otros machos escenarios. Y, sin embargo, el público de todos los géneros estalla aquí en carcajadas.

Son encantadoras, reales, inteligentes. Ellas están haciendo política. Están concientizando desde la risa, una risa muchas veces incómoda, porque nos saca del chiste barato, del patriarcado que nos tiene a todos enajenados.

Aunque quizá habría que cuidar sus números para que no se les escape ni una chuscada que, a pesar de no ser machistas, tenga toques clasistas o racistas. Estos lapsus son muy, muy pocos, pero en medio del ambiente pacífico resuenan aún más. Si la propuesta es que la risa venga desde otro lado, hay que comprometerse por completo. Material no falta. La vida es per se bastante cómica.

La premisa de Standuperras es urgente y necesaria. Rodeados de violaciones, feminicidios, problemas económicos y acoso, nos hace falta, además de diamantina rosa, divertirnos. Y reír bien, desde la panza, sin culpas. En especial a las mujeres, que tanto necesitamos la libertad de la carcajada. Más un lugar que nos haga cosquillas y nos apapache.

No hay mejor lugar que éste, El 77 Centro Cultural Autogestivo (Abraham González 77, Col. Juárez). Todos los jueves a las 22:00 horas. Por ahora, hasta febrero de 2020.

Comentarios