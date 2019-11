Evo es resguardado por elementos de la Sedena, no del EMP; está en situación de riesgo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que dio la orden para garantizar la seguridad del expresidente de Bolivia Evo Morales con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que bien pudieron estar adscritos en las pasadas administraciones al Estado Mayor Presidencial.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, aclaró que el hecho de que haya ordenado la desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), que estaba dotado de unos ocho mil elementos para la protección del presidente, no quiere decir que ya no estén en funciones.

Todos esos elementos, añadió, están ahora bajo las órdenes de la Sedena y reconoció que él dio la orden de que se asignaran algunos elementos para resguardar la seguridad del exmandatario boliviano cuya integridad, dijo, no está bajo amenaza explícita, pero se están tomando precauciones porque su vida “está en una situación de mucho riesgo”.

El mandatario recalcó que si los elementos que se encargan de la seguridad de Evo Morales son los mismos que cuidaron a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, como publicó el diario Reforma, es porque el EMP ahora forma parte de la Sedena.

Recalcó que, si bien el EMP ya no existe y los elementos se incorporaron a la Sedena, cuando se les requiere son llamados a realizar “ciertas tareas” como en el caso de la protección del expresidente de Bolivia.

“Si este personaje (exelemento del EMP) cuidaba al expresidente Fox, al expresidente Calderón, al expresidente Peña, pues sí puede ser, nada más que ahora tiene otra función… no sé si haya algo de extraño de esto, no lo veo sinceramente porque el desaparecer el Estado Mayor no significó liquidar a los oficiales, a los elementos de este cuerpo de élite”, explicó.