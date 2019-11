AMLO acusa que quienes protestan en San Lázaro sólo quieren “moches”

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las organizaciones campesinas que mantienen sitiado el palacio legislativo de San Lázaro sólo buscan obtener “moches”.

Cuestionado al respecto durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario recordó una de las máximas de su gobierno: no permitirá que los recursos vayan a las manos de las organizaciones, pues estos se entregarán de manera directa.

“Nada de que soy de la organización campesina, no digo el nombre y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir, como lo digo en las plazas: no primo hermano, eso ya se acabó, porque así no llega o llega con moche, con piquete de ojo […] por eso también las protestas, pero no vamos a continuar nosotros con lo mismo”, sentenció.