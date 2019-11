Y AMLO minimiza su salida…

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su respaldo a Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desestimó las renuncias de miembros del Conejo Consultivo de dicho órgano y conminó a quienes quieran impugnar la designación a que recurran ante las instancias nacionales o internacionales correspondientes.

Sin embargo, sin pronunciarse sobre las irregularidades denunciadas durante el proceso, consideró “una injusticia” que se pretenda impugnar la designación que fue aprobada por el Senado.

Un reportero le indicó que, hasta el 7 de noviembre, Piedra Ibarra aún era consejera nacional de Morena y de acuerdo con la Ley de la CNDH para ser electo presidente del organismo, el aspirante no debe desempeñarse ni haber ocupado un cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación.

–Ella reconoce que era militante del partido– le dijo un reportero.

–Eso lo tienen que decidir los senadores, entiendo que ya lo resolvieron, porque cuando se hace un proceso de esta naturaleza se ve si la persona cumple o no con los requisitos, porque se lanza una convocatoria—atajó López Obrador.

Y emprendió contra el “conservadurismo” que, dijo, no está de acuerdo con la designación a pesar de los malos resultados que obtuvo en materia de derechos humanos.

Aseveró que en el periodo anterior de la CNDH ocurrieron “las más graves violaciones a los derechos humanos”, se registraron los índices de letalidad más altos desde la revolución mexicana y el resultado de los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y la delincuencia fue más de muertos y heridos que de detenidos. Fue, subrayó, en el periodo presidencial de Felipe Calderón.

Cuestionado sobre si avala el atropellado proceso de selección de la dirigencia de la CNDH, el mandatario recalcó:

Respecto de las renuncias de los consejeros consultivos de la CNDH, , anunciada ayer por Alberto Athié y hoy por cuatro miembros más, en protesta por proceso de selección “plagado de irregularidades y falta de apego a la legalidad”, López Obrador minimizó el asunto y lo comparó con casos que también ha criticado como el del Banco de México y el INAI que, en su opinión sólo eran una pantalla.

“Ah pues ellos eran los meros meros. Era lo mismo, todas esas comisiones, los institutos, bueno, el Banco de México, con todo respeto, vean los antecedentes; se disfrazaban de sociedad civil cuando en realidad estaban participando abierta o encubiertamente en favor del régimen.

“Fueron parte de estos organismos creados para simular que se protegían los derechos humanos; el instituto de la transparencia, para simular que no se escondían las cosas; el instituto de la corrupción, para simular combate a la corrupción, cuando ni siquiera era delito grave. Entonces, ya no es el mismo tiempo y ellos quisieran que continuara lo mismo, pero no, ya no es lo mismo”, recalcó.