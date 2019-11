AMLO reconoce a Trump por no opinar sobre el asilo a Evo Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su reconocimiento a su homólogo estadunidense Donald Trump por respetar la decisión del gobierno de México de darle asilo al exmandatario boliviano Evo Morales.

“Le reconozco al gobierno de Estados Unidos, en particular al presidente Trump, que no haya opinado sobre nuestra decisión libre, soberana. Nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para actuar, tenemos que guiarnos por lo que establece nuestra Constitución”, dijo el tabasqueño durante su conferencia mañanera.

Somos respetuosos de la soberanía de otros pueblos, de otras naciones, porque queremos que respeten nuestra soberanía, recalcó.

“Y, en este caso, lo subrayo, ninguna nota diplomática, ninguna llamada o ninguna expresión de inconformidad. Hay respeto a México y a su gobierno porque nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y respetamos a su presidente, hay respeto mutuo. Quisieran algunos que nos peleáramos, no”, afirmó López Obrador.

Recordó que ahora mismo hay un proceso interno en Estados Unidos, por lo cual, dijo, “no opinamos, no nos corresponde”.

Recordó que en el pasado proceso electoral del país vecino “el que era entonces, que no voy a mencionar su nombre, gobernador del Banco de México llegó a declarar una semana antes de la elección en Estados Unidos, imagínense, el gobernador del Banco de México declarando que si ganaba uno de los candidatos, que no voy a mencionar quién, iba a haber un huracán fase cinco, que iba a arrasar con nuestra economía. Estoy refrescando todo esto para que no olvidemos”.

Comentarios