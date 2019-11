Santa Sabina cerrará el último “Encuentro Fonca Jóvenes Creadores” 2019

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con diversas actividades que incluyen un concierto de la banda mexicana Santa Sabina, se llevará a cabo el tercer y último Encuentro Fonca Jóvenes Creadores 2019, que se desarrollará del 21 al 23 de noviembre de manera gratuita.

Así lo anunció Adriana Konzevik, Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), en conferencia de prensa en el Complejo Cultural Los Pinos.

Ahí, Konzevik destacó que la antigua residencia presidencial, el Centro Cultural del Bosque y el Foto Museo Cuatro Caminos, serán las sedes para realizar la programación.

Comentó:

“En el programa participan 113 becarios residentes de 25 estados de la república en las distintas disciplinas, además de 37 tutores”; también mencionó que este año el presupuesto para dicha institución se incrementó 611 millones, cifra que buscan sea mayor para 2020.

Asimismo, Homero Fernández, director ejecutivo del Complejo Cultural Los Pinos, reiteró que dicho evento tiene entre sus objetivos crear una percepción diferente a la que se tenía en el pasado: “este lugar se va a llenar de vida, porque antes era solo de unos cuantos”.

Por su parte, Galia Eibenschutz, Tutora de Medios Alternativos y Performance, hizo referencia a la importancia de las becas del Fonca:

“Los jóvenes creadores son una apuesta al futuro en esta sociedad, y creo que solo con la cultura puede haber un cambio en nuestro entorno”.

Las actividades

El cuarto Encuentro Fonca tiene entre su programación la presentación del volumen “Antología de letras, dramaturgia, guion cinematográfico y lenguas indígenas y del cómic Narrativa gráfica” este jueves 21 a las 16 horas en el salón Manuel Ávila Camacho de Los Pinos.

Ese mismo día pero en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, se presentan obras como “Camino de memoria”, “Memorias del hormiguero” y “La aparente normalidad” a partir de las 19 horas.

Para el día 22 en ese recinto se montará “Paisaje”, con la coreografía a cargo de Melva Olivas Durazo, y en el Foto Museo Cuatro Caminos a las 20 horas se inaugurará la exposición “Creación en movimiento”.

El día sábado 23 de noviembre, en el Complejo Cultural Los Pinos, el encuentro cerrará con la proyección de los videos “Say goodbye” de Paloma López Carrillo, “In articulo mortis” de Javier González Benavides, “Chivero de Sergei Ramírez Guerrero y “Aspiración salvaje” de Cecilia Vargas, a partir de las 16:45 horas.

Además del concierto de la agrupación Santa Sabina, programado a las 20 horas.

Sobre esto último, Alfonso Figueroa, bajista de la agrupación, adelantó que dicha presentación está preparada para ser la más relevante en su carrera:

“Llevamos un buen tiempo alrededor de la música, lo escénico, lo clásico, nuestra historia de alguna manera se atraviesa con el Fonca, pensamos que va a ser el concierto más bonito de la banda, hay un silencio especial aquí (Complejo Cultural Los Pinos) que no se puede encontrar en otros espacios abiertos”.

Pablo Valero, guitarrista de esa banda, comentó que “la cultura es la única posibilidad de evolución, no me parece casual que el Fonca y Santa Sabina cumplan 30 años, como tampoco no me parece casual que podamos tocar en el corazón desde lo que alguna vez fue el poder”.

La cartelera completa del encuentro puede consultarse en línea.

Todas las actividades son gratuitas y de entrada libre.

