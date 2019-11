López Obrador carga contra líderes campesinos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al quinto día consecutivo de protestas de organizaciones campesinas, que exigen incrementos al presupuesto de ese sector y que han entorpecido las labores legislativas con bloqueos al Congreso de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó contra sus líderes gremiales.

Durante su conferencia “mañanera” de este viernes, cuestionado sobre las amenazas de representantes de organismos como Antorcha Campesina, el Frente Auténtico del Campo (FAC) o de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), entre otros, que el día de ayer declararon que “ardería Troya” si no son satisfechas sus demandas, López Obrador replicó:

“La mayoría de los mexicanos, y más los campesinos, son responsables. Están recibiendo recursos como nunca. A lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes. Imagínense cuánto se les daba a esas organizaciones campesinas”, inició el presidente.

Y devolvió la advertencia: “Por respeto no lo hemos dicho. Porque no queremos la confrontación. Vamos resolviendo el problema. Nada más que se entienda que esto ya cambió. Porque (a los líderes) les daban recursos. Ya no. Pero si ya no hay moche, cómo no van a haber protestas”.

El tabasqueño defendió que el presupuesto para el año 2020 fue diseñado para beneficiar preferencialmente a los más necesitados, y explicó, en su lógica, que éste “no permitirá” la corrupción.

Y arremetió contra el gobierno de Enrique Peña Nieto: “El dinero no le llegaba a la gente. El gobierno estaba ensimismado. Se tragaba todo el presupuesto, por corrupción o por gasto excesivo. Era un gobierno mantenido y bueno para nada”.

Por eso, López Obrador reiteró su decisión de entregar los recursos directamente a los destinatarios, en este caso a los campesinos, por sugerencia del “pueblo” que, dice, lo asesora.

“(Durante la campaña) me decían que no les mande el dinero con intermediarios porque no llega”.

Finalmente, el mandatario se comprometió a garantizar el derecho a la manifestación, a disentir y a la protesta: “Sin violencia. El que usa la fuerza es porque no tiene la razón”, concluyó.

