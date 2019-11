Arzobispo tacha de mentiroso a Murat por presumir a Oaxaca como uno de los estados más seguros

OAXACA, Oax. (apro).- Oaxaca “va en la ruta del crecimiento, de la gobernabilidad, de la seguridad y la paz”, presumió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en un breve mensaje ante integrantes de las LXIV Legislatura del Congreso local, luego de entregar el documento que contiene su tercer informe de gobierno.

En materia de seguridad, Murat Hinojosa afirmó que el estado es uno de los 10 más seguros en el país, pero diputados morenistas le dieron la vuelta al asegurar que “la realidad se empeña en imponerse, a tambor batiente, restregándonos a la cara la sangre, la violencia y la muerte que se han vuelto cotidianas, con su larga cauda de homicidios, feminicidios y desaparición de personas”.

Por su lado, el arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, tachó de mentiroso al mandatario estatal por afirmar que Oaxaca es una entidad segura. “Eso es mentira, eso es mentira (porque) en Oaxaca seguimos viviendo con mucho miedo, con mucho terror”.

Añadió: “No es cierto que haya paz y tranquilidad, no es verdad, no mientan los que quieren presentar una imagen de Oaxaca que no es, no mientan, mejor dedíquense a hacer su trabajo y hacerlo bien”.

Y ejemplificó con el caso de los cinco policías estatales que fueron emboscados y asesinados en San Vicente Coatlán, el pasado viernes 8.

“Ahora ni los encargados de resguardar el orden son respetados”, abundó.

Por separado, la presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, dijo que Murat llega a su tercer informe de gobierno con una gran deuda con las mujeres oaxaqueñas, porque el recuento de la violencia feminicida en Oaxaca alcanza a 371 mujeres y niñas que han sido asesinadas de manera violenta en sus tres años de gobierno.

Y pese a que en su administración se declaró la alerta por violencia de género, desde entonces –apuntó– se contabilizan 156 mujeres y niñas a quienes se le violentaron sus derechos a la seguridad, a la libertad y fundamentalmente su derecho a la vida.

“Desafortunadamente el recuento de violencia feminicida en el gobierno de Alejandro Murat muestra que año con año se incrementa el número de mujeres y niñas asesinadas de manera violenta”.

Luego detalló que en 2017 fueron asesinadas 117 mujeres; en 2018 la cifra se incrementó a 123, y a poco más de un mes de concluir este 2019 ya se contabilizan 122 casos, lo que significa que existe el riesgo de que este año sea el más violento del gobierno de Murat.

“Las acciones de gobierno en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de violencia hacia las mujeres no han dado resultados”, recalcó.

El gobernador se empeña en afirmar que Oaxaca es uno de los 10 estados más seguros de México, pero la violencia en la entidad se ha incrementado. Por ejemplo, la cifra de homicidios dolosos supera los 2 mil 584 de 2017 a octubre de 2019, más los 115 feminicidios, lo que da un total de dos mil 699, según cifras de la Fiscalía General.

