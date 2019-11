Una “Acción poética” 100% mexicana

La palabra universal de los poetas y letristas de canciones está plasmada con grandes letras negras sobre fondo blanco por bardas, estaciones y callejas de unas 200 ciudades mexicanas, de acuerdo al proyecto “Acción poética” del promotor cultural y versificador Armando Alanís Pulido (Monterrey, enero 15 de 1969), quien explica cómo le surgió esta original idea que ha capturado ya lectores en muros de otros países de Latinoamérica, Europa y África.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Lo que comenzó como un proyecto para buscar promover la lectura se convirtió en todo un movimiento social, que a 23 años de distancia se ha replicado en países de Latinoamérica, Europa y hasta África; se trata de “Acción Poética” que inició el regiomontano Armando Alanís Pulido.

Consiste en una actividad relativamente simple: pintar en bardas o espacios olvidados, en fondo blanco y con letras negras una frase y/o un verso. Así, lo que inició como un proyecto personal se convirtió en uno internacional, especialmente con la difusión de internet.

En México hay “Acciones poéticas” por casi 200 ciudades de todo el país, incluso no sólo en castellano sino escritas en maya, náhuatl y otomí, y cruzando las fronteras, han llegado a Argentina (en donde se implementó el sistema Braille con corcholatas), Colombia, Chile, Guatemala, Perú y Venezuela; en Europa se pueden leer pintas en Austria, Bélgica, España, Dinamarca, Italia, Irlanda y Portugal; y en África, en Angola.

Al crecer el proyecto y con la aportación de un voluntario argentino (Fernando Ríos), se implementaron algunas sugerencias que quedaron establecidas para todo aquel que busca realizar una pinta. Consisten en: respetar la poesía, sin plasmar temas religiosos o políticos; poemas de no más de diez palabras; versos de no más de cinco renglones; y conservar el fondo blanco, con letras negras para recordar la letra escrita en los libros.

Pero, como bien dice la frase, las reglas están hechas para romperse…

Hacia 2012 se pintó en una barda de la frontera entre Tijuana y Estados Unidos con la leyenda También de este lado hay sueños, misma que cobró fuerza en 2018 en redes sociales y medios de comunicación nacional e internacional (como The New York Times) por la política anti inmigrante de Donald Trump.

Alanís (1969) quien obtuvo en 2009 el Premio Nacional de Poesía Experimental explica, entrevistado por Proceso:

“‘Acción Poética’ nació con la idea de promover la lectura, pero también buscando llevar la poesía fuera de los libros y directamente a la calle, hacerla visible que la gente la tuviera, la viera; la mayoría de las veces son versos pero también en otras ocasiones son frases de canciones y hasta motivacionales. Al principio era plasmarlos donde se pudiera, pero con el tiempo hasta las instituciones o gobiernos invitan a difundir las acciones.”

Tal fue el caso de la campaña de 2015 promovida por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la cual se intervinieron 4000 bardas y espacios del Metro de la Ciudad de México, y de manera reciente la universidad del Tecnológico de Monterrey –como parte de la Cátedra Alfonso Reyes–, a donde asistió para conferencias y realizar algunas pintas.

Material de sueños

Dice el también autor del poemario Balacera (2016):

“Al inicio reproducía versos míos, o de poetas mexicanos como Octavio Paz, a quien leí muy joven sólo por presumir que lo había leído; por eso hace años lo retomé y lo he concebido de otras maneras. De hecho, en paralelo a ‘Acción poética’ aún trabajo un proyecto que se llama ‘Paz por México’, que busca colocar cien versos en cien ciudades, hasta ahora van sesenta y cuatro porque se requiere de recursos para ello; pero ahí va poco a poco y de manera personal las he ido haciendo.

“Yo soy de los que piensa que Paz fue un iluminado, además de inteligente, porque hay cosas que le proporcionó al país, algunas buenas o algunas malas. Como el Fonca, que critican para bien y para mal; pero creo que a él le debemos la profesionalización de los artistas. Digan lo que digan es un invaluable para el país; si algo tenemos en México es la cultura y el arte, y mucho se lo debemos a la relación de Paz con el momento social y político que le tocó vivir, creo que hay que leerlo a conciencia. Se puso de moda juzgar a los genios, a las figuras públicas, con lo que hicieron con su vida íntima y/o personal, y más con el tema de género; pero pienso que hay que centrarnos en la obra, me quedo con la obra y el placer que provoca.”

–Hablando de género, ¿a qué poetas mexicanas han replicado en “Acción poética”?

–Es curioso porque hace poco me hicieron la observación de que nunca había puesto bardas en femenino y la verdad no había pensado en eso. No creo en que haya que hacer el lenguaje inclusivo, quizá por decir esto me pueda meter en grandes problemas, pero no soy purista del lenguaje. Claro que hay grandes poetas mujeres en este país: Rosario Castellanos, Enriqueta Ochoa, la más grande que es sor Juana Inés de la Cruz, y hace poco le dieron a Carmen Boullosa un premio internacional, el XIX Casa de América de Poesía 2019.

“Pero tomando en cuenta la observación que me hicieron hace poco, pintamos una barda con la frase Estoy hecha de sueños, y no por ponernos a la moda o cumplir con movimientos de género.”

–“Acción poética” ha crecido mucho y cumplirá 25 años en 2021 ¿Están planeando algo?

–Pienso en un libro que quizá podría reunir lo que se ha hecho hasta ahora y también hay un ofrecimiento para un documental, así que aún estamos trabajando en ello.

Por lo pronto, seguirán las “Acciones poéticas” en las calles “porque la poesía es la que nos hace encontrarnos y confrontarnos con nosotros mismos, y más en estos momentos tan complicados que nos está tocando vivir”, culminó Alanís.

Este texto se publicó el 10 de noviembre de 2019 en la edición 2245 de la revista Proceso

