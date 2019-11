El logo de Joker fue hecho en madera; “piensa en Taxi Driver”, pidieron al diseñador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En sentido contrario al proceso industrial para el diseño de marcas y emblemas, el logotipo de la película Joker de Todd Philips fue creado con tipografía de madera.

Así lo revela un reportaje publicado este viernes por el portal The Verge, que entrevista al diseñador Chad Danieley, quien reveló en un post en la comunidad Reddit el proceso artesanal que estuvo detrás del hoy icónico emblema.

How Joker’s gritty logo was created with wood type letterpress https://t.co/IXqMBzIf0o pic.twitter.com/DKlNhHcLgy

— The Verge (@verge) November 15, 2019