Acusan de sexismo a la nueva tarjeta de crédito de Apple; culpan al “algoritmo”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Apple Card, el instrumento financiero lanzado en Estados Unidos por la firma creadora del iPhone, ha sido acusada de discriminar a mujeres.

La denuncia corrió a cargo del desarrollador danés David Heinemeier, fundador de la compañía de aplicaciones web Basecamp, quien publicó un hilo en Twitter en el que asegura que él tiene un límite de crédito 20 veces mayor que el de su esposa, aun cuando ambos comparten similar declaración de impuestos, viven en una propiedad compartida y han estado casados durante mucho tiempo.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.

“La experiencia de servicio al cliente también es irritante. Responden rápidamente, pero nadie está autorizado para discutir el proceso de evaluación de crédito. No hay oportunidad de presentar evidencia. Solo un ‘lo siento, se considera que su esposa representa una vigésima parte del valor del crédito que tiene, ¡verifique nuevamente en seis meses!”, afirma, en medio de reclamos e ironías, no siempre con palabras amables.

Incluso relata que su esposa habló con dos representantes de Apple, “ambas personas muy amables y corteses que representan un sistema completamente roto y reprensible”.

La primera persona le dijo: “No sé por qué, pero juro que no estamos discriminando, es sólo el algoritmo”. La segunda representante continuó sobre cómo no podía acceder a la razón real de su baja calificación crediticia. Tras otras verificaciones, todo parece culpa de un algoritmo incomprensible, que nadie tiene el poder de examinar o verificar.

“Así que sí, mantengo completamente mi acusación original: ‪@AppleCard es un programa sexista. No importa cuál sea la intención de los representantes individuales de Apple, importa en qué algoritmo hayan depositado su fe. Y lo que hace es discriminar. Esto está jodido”, dice Heinemeier, quien en algún momento asegura que a su esposa finalmente se le aumentó la línea de crédito, no como una forma de resolver el fondo del problema, sino para acallar una voz ruidosa en Twitter.

Una de las respuestas que obtuvo fue nada menos que de Steve Wozniak, el cofundador de Apple, que se retiró de la compañía unos años después de su creación. Y confirmó el extraño sesgo con su propia pareja.

The same thing happened to us. I got 10x the credit limit. We have no separate bank or credit card accounts or any separate assets. Hard to get to a human for a correction though. It's big tech in 2019.

— Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019