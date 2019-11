Usan tecnología del bitcoin para garantizar nutrición infantil

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La tecnología blockchain (cadena de bloque) es conocida sobre todo por ser la base de las criptomonedas como el bitcoin. Menos famosas son otras aplicaciones que pueden resultar de mayor provecho para la humanidad.

Una de ellas es la de la transparencia alimentaria, en la que facilita a los consumidores verificar la calidad de la comida que llega a sus mesas, en una época en la que campean la adulteración de ingredientes para abatir costos o los etiquetados falsos.

Esta utilidad cobra relieve tras darse a conocer esta semana el acuerdo que firmaron la fabricante de alimentos suiza Nestlé y la cadena de supermercados francesa Carrefour, que le permite al consumidor rastrear la cadena de suministro de dos fórmulas lácteas para consumo infantil.

Para ese fin utilizan la plataforma IBM Food Trust, que se define a sí misma “como una red colaborativa de cultivadores, procesadores, mayoristas, distribuidores, fabricantes, minoristas y otros, lo que mejora la visibilidad y la responsabilidad a lo largo de la cadena de suministro de alimentos”.

El usuario, añade, puede realizar el seguimiento seguro de la ubicación y el estado de los productos alimenticios, más allá del proceso tradicional, “incluyendo una vista desde la granja hasta el supermercado, una vista de múltiples ingredientes y detalles esenciales en cada paso”.

En este caso, Nestlé y Carrefour proporcionarán a los clientes información transparente para las gamas de leche infantil Guigoz Bio 2 y 3.

Los consumidores podrán acceder a esta información escaneando con su teléfono un código QR impreso en el empaque del producto, de acuerdo con su comunicado conjunto.

