AMLO descarta un encuentro con Javier Sicilia y rechaza cambiar estrategia de seguridad

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a ser él quien reciba personalmente al activista y poeta Javier Sicilia -quien anunció en Proceso una nueva marcha en contra de la violencia- y, de paso, rechazó que vaya a cambiar su estrategia de seguridad.

Sicilia, quien en 2011 articuló el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que pedía un cese a la estrategia de violencia del gobierno de Felipe Calderón, publicó este fin de semana en el semanario Proceso, una tercera misiva a López Obrador, pidiéndole un cambio de estrategia de seguridad, para lo cual anunció una caminata a Palacio Nacional.

Para el mandatario, el tema se limitó a garantizar el derecho a la manifestación y a disentir, advirtió que no habrá cambio a su estrategia y rechazó que se vaya a reunir con Sicilia, pero dijo que podría ser recibido por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, o el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Los desencuentros entre Sicilia y López Obrador vienen desde 2012, pues el poeta y la mayor parte de los rostros visibles del MPJD rechazaron implicarse en la campaña presidencial o expresarle apoyo.

En semanas recientes, el mandatario limitó las diferencias a que no dejó que Sicilia le diera un beso –gesto que en aquel momento realizaba con todos los actores políticos con los que se reunía— y hoy, de plano, pese al carácter apartidista del poeta, lo colocó en la oposición a su gobierno.

Inclusive, recordó que durante los años que estuvo en la oposición realizó diversas caminatas al Zócalo, espacio que ocupó en numerosas ocasiones.

“Adelante la protesta. No podemos impedirla. Desde luego, no compartimos puntos de vista, pero esto es también normal en un sistema democrático. Siempre lo hemos dicho, hay una oposición, ahora se quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad, nosotros decimos no vamos a regresar a lo mismo, no es con el uso de la fuerza, no es la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal”.