El gobierno valora si México reconocerá a Janine Áñez como presidenta de Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado Mexicano no tiene decidido si reconocerá o no a Janine Áñez como presidenta de Bolivia, luego de que el Senado de ese país la proclamara en el cargo el pasado 12 de noviembre, tras una asamblea que ha sido cuestionada por no seguir los protocolos de ley y sin el quórum necesario.

Hoy, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que hay un proceso en marcha y la diplomacia mexicana sigue valorando la posición del país al respecto.

México es uno de los países que consideran que en Bolivia hubo un golpe de Estado contra Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre tras un posicionamiento militar en su contra, y luego de una serie de protestas contra su reelección en los comicios del 20 de octubre. La cancillería mexicana ofreció asilo político a Morales quien lo aceptó el 11 de noviembre, arribando a la capital mexicana el martes 12.

En esta última fecha, Áñez protagonizó lo que ha sido visto como una “autoproclamación” como presidenta boliviana.

“Se está valorando esto… es un proceso. En su momento, así lo están haciendo otros países, no han resuelto, no se cuántos haya reconocido o no… nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión”, expresó el mandatario mexicano.

López Obrador también se refirió a la existencia de las peticiones de retorno de mexicanos que se encuentran en Bolivia, donde la convulsión política ha detonado episodios de violencia y represión a protestas. El mandatario expuso que será la cancillería la dependencia que emitirá más información al respecto.

Finalmente, el mandatario reiteró, a pregunta expresa sobre Nicaragua, que no se involucrará en los procesos políticos de otros países, como ha sostenido desde los primeros días de su gobierno, amparado en el mandato constitucional en materia de política exterior que establece el principio de no intervención.

