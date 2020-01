Develan placa por cincuentenario del Polyforum; proyecto de rescate iniciaría en breve

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Con el recinto cerrado y en espera de la aprobación del Proyecto de Rescate Integral, el Polyforum Siqueiros develó una placa conmemorativa por sus 50 años de concepción, misma que se colocaría una vez que se logre restaurar dicho recinto.

En conferencia de prensa en el vestíbulo del icónico inmueble revestido por la obra de David Alfaro Siqueiros, se reunieron: Javier Suárez Ruíz, presidente ejecutivo del Polyforum Siqueiros; Juan Kaye, presidente de la asociación de Urbanistas; Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Turismo de la Ciudad de México; Susana Miranda, presidenta de El Colegio de Arquitectos; Louise Noelle Grass, del Instituto de Investigaciones estéticas de la UNAM; Joaquín Álvarez Ordóñez, Premio Nacional de Arquitectura 2018; y Esteban Suárez, arquitecto en el Proyecto Integral de Rescate del Polyforum.

Fue Suárez Ruíz quien, al tomar el micrófono, recordó las vicisitudes que ha tenido al frente de la presidencia ejecutiva como herencia de Manuel Suárez, su padre y mecenas de Siqueiros:

“En 1987, año en que falleció mi padre, me encargó el cuidado y administración del Polyforum Siqueiros, pero lamentablemente don Manuel no dejó fondos para restaurarlo, mantenerlo y promoverlo. Es por esto que desde hace 32 años lo he mantenido con mis propios recursos, sin la participación o apoyo de los gobiernos local o federal…

“Para dicha tarea en 2005 recurrí al asesoramiento del señor Glenn Lowry, director del Museo MoMA en Nueva york y me mostró cómo este museo tenía el mismo problema que el Polyforum y lo solucionaron en 1985 construyendo una torre de 55 pisos que le dio ampliamente el flujo económico para remodelarlo y dotarlo de recursos mensuales para su operación por los próximo 100 años”.

Así, tras dos proyectos que fueron rechazados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) por su inviabilidad con la obra artística, el tercero y último puesto en la mesa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el mismo INBAL el año pasado, parece ser el ganador.

Dicho proyecto con un costo total de cuatro mil 400 millones de pesos, incluiría un edificio de mil 321 metros cuadrados que ocuparía un 15% del total del predio en el que se ubica el Polyforum, e iniciaría a construirse este mismo año, trabajo que se realizaría en un periodo de tres años durante el cual también restaurarían los murales externos e interior del recinto.

La restauración de la obra sería posible debido a un Fideicomiso producto de fondos privados creado en 2017.

Durante la conmemoración también se rindió homenaje a los arquitectos Guillermo Rossell de la Lama, Ramón Miquelajauregui y Joaquín Álvarez Ordóñez, este último en representación del grupo, quienes concibieron la arquitectura del inmueble.

Ahí, Álvarez Ordóñez, de 88 años de edad relató su experiencia al laborar en lo que considera aún hito de la cultura de México: el Polyforum Siqueiros.

