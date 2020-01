Ulises Hadjis llega al Foro del Tejedor, presenta su quinta producción musical

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El cantautor venezolano Ulises Hadjis inició el año con el estreno de dos sencillos que forman parte de su más reciente material, mismo que interpretará completo en un concierto especial en el Foro del Tejedor este domingo 19 a las 17 horas.

El compositor de los temas más recientes “Ulises nadie” y “Corazón en vano”, que ya se encuentran en todas las plataformas digitales bajo el sello de Cosmica Artists, rendirá un recital especial al que llega después de una trayectoria musical de cinco discos, varias nominaciones al Latin Grammy, una fuerte formación social (es sociólogo de profesión, maestro en Filosofía y cursa un doctorado en Comunicación), y el cierre de ciclos personales.

Hadjis, cuyo trabajo es una mezcla entre pop, rock, indie y folk, se nota como un músico distinto, un “artista reconstruido” en sus propias palabras.

En entrevista se reveló más maduro y conforme con quien es, con su obra, su música, los complejos, pero sobre todo sin imitaciones.

Dijo:

“Tuve una relación muy larga de siete años que terminé el año pasado, así que este disco también tiene que ver con replantearme.

“Cuando eres más chamo (joven) tienes una relación distinta con casi todo, como músico sufres demasiado con todo, tocas en condiciones más precarias, aprendes a grabar, a hacer canciones, y ya cuando creces (tiene 37 años) y cuatro discos detrás creo que es menos sufrido”.

Hadjis debutó en 2008 con el álbum Presente, y para su segundo disco Cosas perdidas (2012) tuvo tres nominaciones al Latin Grammy.

Comentó sobre este proceso:

“Después de las nominaciones para el tercer disco (Pavimento, 2013) hubo como mucha energía desbordada, la gente que me rodeaba pensaba que iban a pasar cosas más grandes, desbordadas, pero yo de alguna manera siempre pensé que quizá no iba a suceder, y cuando no fue así pues hubo mucha decepción alrededor.

“Me volví a replantear todo, como los shows en vivo, y comencé a hacer otras cosas”.

El músico, que radica en México desde hace unos años, es considerado uno de los representantes más innovadores del actual pop latinoamericano, y se ha presentado en numerosos escenarios internacionales como los festivales Vive Latino y RMX (México), El Vecinal (Argentina), LAMC y Levitt Pavillion Pasadena (EU), Llegando a Montevideo (Uruguay), Monkey Week, Zaragoza Latina y Lavapiés Diverso (España), Festival Centro y Hermoso Ruido (Colombia), Panamá, Perú, Ecuador y su natal Venezuela.

–¿Qué espera el público de ti este domingo 19 en El Tejedor?

“El show es sin banda, porque me di cuenta que sufría mucho, encontrar a la gente para ensayar, les pagas poco, y pensé en que todo eso no me gusta, me la paso mejor solo, así que me compré un sampler y con eso armé el show y así tocaré, creo que el reto es ahora es hacer arte de la manera más gozosa posible, y eso haré”.

El músico se presenta este domingo 19 de enero a las 17 horas en el Foro del Tejedor, boletos a través de la web del recinto (www.forodeltejedor.com).

