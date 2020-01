AMLO declina atender a Sicilia y LeBarón para no exponer “la investidura”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no quiere exponer “la investidura” a una falta de respeto o exabrupto, por lo que anticipó que no recibirá a la caravana convocada por Julián LeBarón y Javier Sicilia.

Dicha caravana saldrá de Cuernavaca el próximo 23 de enero y tiene el objetivo de protestar por los niveles de violencia, así como de exponer diferentes puntos de vista respecto a la política de seguridad por lo que buscaban tener audiencia al llegar a Palacio Nacional.

“No los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad para no hacer un show, un espectáculo, no me gusta ese manejo propagandístico…tengo que cuidar la investidura presidencial, como decía don Adolfo Ruiz Cortines, no soy yo, es la investidura”.