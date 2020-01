Ariel Serrano, única exponente trans en lenguas de México

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Un mundo donde sean reconocidas las personas y artistas por su creatividad es con el que sueña Ariel Serrano, la primer mujer transgénero que cantó en lenguas indígenas en el Complejo Cultural Los Pinos.

Entrevistada por Apro, Serrano comentó que se sintió orgullosa con ese logro que concretó con la llegada de la llamada Cuarta Transformación (4T) que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo:

“Nos trataron bien. Hay listas de espera, pero tuvimos un trato inclusivo y se ven avances. Fue lindo el 2019, más gente me conoció con las fechas en Los Pinos”, asegura. Sobre los resultados en general del actual gobierno en materia cultural y diversidad sexual, resalta “estoy esperando cambios, pero no estoy decepcionada, aunque es importante ser críticos como con la cuestión de la inseguridad, y allí tenemos que alzar la voz”.

Su participación ocurrió en el marco de las actividades de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales.

“Busco fomentar la tradición de mi país y la diversidad, como trans puedo hacer arte”, dice Ariel, quien detalla que además de difundir un mensaje de inclusión y diversidad sexual, comparte creativamente temas tradicionales de México cantando en náhuatl, zapoteco y mixteco. Así buscará detonar este 2020 con canciones originales e inéditas. Adelanta que ya trabaja nuevos arreglos instrumentales junto a Luna Aparicio (hermana de la actriz Yalitza Aparicio), donde juntas mantienen en alto el folclore mexicano, inspirándose en figuras como Lila Downs.

Ariel y su Venadito es el nombre de su agrupación que ya se ha escuchado del mismo modo en espacios como el Museo del Chopo, Palacio de Minería y Museo Nacional de Arte, a la par de escenarios independientes como el Multiforo Alicia, Pasagüero y Bajo Circuito. En el presente 2020 ya tiene invitaciones para mostrar su talento en Colombia y Brasil, donde expandirá su sensibilidad y la cultura de México.

Por otro lado, Ariel lamenta que aún la sociedad en nuestro país padezca arraigado el machismo, pues se ven afectadas no solamente las chicas trans, sino la comunidad LGBT y mujeres en general:

“El radicalismo no es la opción, pero defiendo la lucha y pintas de las mujeres en las calles, lo que no debemos hacer es ofender a los otros, así como hay buenos hombres hay mujeres radicales que también no aceptan a quien es trans”.

Ariel Serrano ha tenido que navegar contra viento y marea para su vida personal y artística ante la transfobia; pero mantiene la energía y buena vibra por el concepto que desarrolla:

“Soy la única exponente trans que hace folclore y son tradicional. La tenacidad ha sido mi fórmula y no ha sido fácil, pero he tenido mucha fe”.

