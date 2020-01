Gobierno de NL regresará dron de más de 50 mdp… y se acaba la polémica: El Bronco

MONTERREY, NL (apro).- El dron de más de 50 millones de pesos que se compró el año pasado para labores de vigilancia será regresado a la empresa que lo vendió, para recuperar el dinero desembolsado, anunció hoy el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

“Con esto termina ya una polémica. Hay un convenio en el que el fabricante dice: me lo compran y te lo pago. Es decir, se venderá. Hay una parte importante en el convenio, la polémica en el sentido de que no se compró bien, que costó más. No es cierto que vale 57 millones. Vale 27 más IVA. El mismo fabricante está ofreciendo comprarlo y al comprarlo termina el asunto”, dijo El Bronco.

Y, debido a que el estado regresará el dron al proveedor y se recuperará la inversión, la Fiscalía Anticorrupción se desistió de la acusación que presentaría en contra de varios funcionarios que supuestamente adquirieron de manera indebida el aparato volador de vigilancia, informó la dependencia a medios locales.

El 22 de septiembre pasado, cuando aún se encontraba en vuelo de pruebas, el aparato –denominado oficialmente UAV (Unidad Aérea No Tripulada, por sus siglas en inglés)– chocó durante un aterrizaje, lo que ocasionó que fuera embodegado hasta la fecha.

Desde que el dron fue adquirido, Rodríguez Calderón fue duramente criticado porque no se transparentó el costo de la unidad, ni se especificó cuál era su función, por lo que se sospechó de una compra con sobrecosto.

