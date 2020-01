Bonilla respalda instalación de la cervecera Constellation Brands en BC

MEXICALI, BC, (apro).- La instalación de la Cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali, va. Ello se desprende de la declaración del gobernador morenista, Jaime Bonilla, quien aún en contra de la resistencia social manifestó lo siguiente:

“A este paso ya hay que darle prisa y salir adelante con el proyecto que seguro traerá tremendos beneficios con respecto a la inversión, al apoyo social …queremos ver que esta decisión, la que se vaya a tomar, y si el problema no es el agua yo no le veo otro gran problema, pero a este paso le damos a lo que sigue con la cervecería”.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, superdelegado federal, resumió al gobernador el encuentro entre autoridades federales de Semarnat, Conagua y Profepa y grupos ambientalistas, investigadores y de la resistencia a la cervecera, que sostuvieron el pasado viernes.

“Resolvieron, (que) era evidente, por los datos del gobierno, que agua hay suficiente en Mexicali para que pueda instalarse esa cervecera, máxime cuando la cervecera está ofreciendo una inyección de dinero para mejorar y que va a permitir ahorrar más agua de la que se va a usar en la propia cervecería”, detalló el superdelegado.

También quedó claro, dijo, que la cervecera no es el único producto que toma agua del valle, “fue una reunión rica, aleccionadora para todos…para que la empresa pueda instalarse. No se tomó la resolución de que ya se puede instalar, la autoridad fijó una posición muy importante en el sentido de que no hay impedimentos de agua o de medio ambiente para que pueda instalarse esa cervecera”.

Jaime Bonilla Valdez expresó entonces, con un tono de satisfacción:

“Entonces son buenas noticias”.

Y llama a la “cordialidad”

Luego pidió a la ciudadanía mantener una buena relación con la cervecera internacional Constellation Brands, la cual es repudiada entre un sector de la población del estado.

“Yo invito a la cordialidad y buena relación con esta empresa, que al parecer no arriesga, de acuerdo a lo que yo entiendo, no hay problemas de agua”.

Condescendiente, el superdelegado dijo al gobernador: “Eso es lo que resolvieron después de escuchar a investigadores”.

A través de sus redes sociales, el gobernador Bonilla recalcó que el tema toral era si estaba en riesgo el agua y la vida del valle e insistió: “eso no, ya dicho por expertos”.

Fue entonces cuando el gobernador morenista pidió apresurar el paso en favor de la cervecera, la cual desde 2017 se ha enfrentado con la población que repudia su instalación pues tomaría agua destinada al consumo humano.

“Se trata de sumar y tratar de sanear este tejido social y adelante. A este paso ya hay que darle prisa y salir adelante con el proyecto que seguro traerá tremendos beneficios con respeto a la inversión, al apoyo social. Nada más hay que mantenerle a la empresa los pies en el calentón, para no decir en el fuego, de que sí cumpla los compromisos sociales, que yo estoy seguro que sí lo va a hacer. “Nada más que estemos pendientes y queremos ver que esta decisión, la que se vaya a tomar, y si el problema no es el agua, yo no le veo otro gran problema, pero a este paso pues le damos a lo que sigue con la cervecería”, dijo Bonilla.

La visita de las autoridades federales y quienes sostienen que la instalación de la cervecera Constallation Brands no provocará desabasto de agua entre la población, se da justo a una semana de que el movimiento de resistencia se reagrupe y convoque para el próximo domingo a una megamarcha para manifestarse en contra de la cervecera.

Comentarios