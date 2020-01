La GN en la frontera sur es para proteger a migrantes y se respeten las leyes: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actuación de la Guardia Nacional en la frontera sur, es para que se apliquen las leyes mexicanas así como para proteger a los migrantes que intentan cruzar por el país para llegar a Estados Unidos.

Tras los incidentes de contención que protagonizó ayer la Guardia Nacional en la ribera del río Suchiate, el mandatario fue reticente a abordar el tema para derivar el informe al canciller Marcelo Ebrard quien dará una posición en el transcurso del día.

Sin embargo, hizo una breve declaración, en la que aprovechó para referirse a sus opositores:

“Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Eso lo hemos logrado, incluso ayer. Nuestros adversarios, los conservadores quisieran que se reprimiera, tener la foto –los que no decían nada antes y ahora están a la caza del gazapo– de un guardia nacional golpeando a un niño migrante ¡Pues no! porque no somos iguales”.