En Tijuana aplican filtro sanitario por coronavirus

MEXICALI, BC (apro).- El secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, informó que la dependencia hará contacto con todos los pasajeros que viajaron de México a Tijuana en el mismo vuelo del ciudadano chino que hoy se encuentra en observación en Reynosa, Tamaulipas, por su probable contagio de coronavirus.

“Él (ciudadano chino) aún esta como caso sospechoso y mañana ya estará la prueba de laboratorio confirmatorio o no. Se le tiene que dar seguimiento, en el caso de Baja California, a todos los pasajeros que llegaron y se fueron a sus domicilios. Nos quedamos con sus datos y les damos los nuestros, para que en caso de tener esos síntomas (dificultad para respirar, fiebre, tos y dolor muscular) se pongan en contacto con nosotros y darles el tratamiento. No significa que si fuiste a China y tienes gripa tengas ahora coronavirus”, puntualizó.

El funcionario estatal precisó que el periodo de incubación es de 14 días, por lo que se entrará en contacto con todos los pasajeros y se les dará las medidas preventivas para evitar la transmisión, como lavado de manos, no tocarse la boca y nariz sin lavarse las manos, estornudar en el ángulo del antebrazo, estar bien hidratado y, en caso de tener algunos de los síntomas, no ir a lugares públicos sino a un centro de salud para que se les atienda.

Aclaró que no hay alerta en Baja California, sino únicamente la entrega de información a todos los médicos para que estén atentos y sepan cuáles son los síntomas. “La notificación que di de alerta es para no alarmar a la población, fue sólo para que el personal de salud esté informado, no tenemos nada de qué preocuparnos en este momento y México tiene la capacidad para enfrentarlo”.

Destacó que las autoridades sanitarias trabajarán en coordinación con los tres niveles de gobierno y por lo pronto se pondrá énfasis en el aeropuerto de Tijuana, que cuenta con tres días de vuelos –de dos a tres– de los países asiáticos. Sin embargo –advirtió–, se mantendrá la vigilancia sanitaria en todas las garitas y acceso al estado vía aérea, marítima y terrestre.

En el caso del vuelo donde viajaba el ciudadano chino, el titular de Salud en el estado apuntó que si eran 300 viajeros “no sospechamos que sean más de uno o dos que cumplan con la definición operacional del coronavirus a los que se les van a hacer los estudios; no prevemos que venga algún paciente enfermo, porque las autoridades de China están precisamente viendo el tema”.

Tras destacar que entre los síntomas destacan: fiebre, tos, escurrimiento nasal, diarrea, malestar generalizado y neumonía, parecidos a enfermedades como chikungunya, influenza o sika, aclaró que tener tos no significa que se haya desarrollado la cepa del coronavirus.

A partir de este momento, abundó, ya se aplica en el aeropuerto de Tijuana el filtro sanitario, que consistirá en hacer una breve reseña clínica a quienes provienen de vuelos del continente asiático o de Washington, que es donde ya se detectaron casos de coronavirus.

A esas personas se les preguntará si en los últimos 14 días acudieron a las regiones donde ya se detectó la cepa del coronavirus, es decir, las ciudades de Wuhan, Tianjin, Shanghai, Taiwán, Beijín, Seúl, Tokio y Washington, o del país de Tailandia, y si cuentan con los síntomas antes mencionados. En caso de que la respuesta sea positiva, se les hará una revisión médica, y si se sospecha que puedan estar infectados se les hará la prueba definitiva para coronavirus.

La prueba, igual a la de la influenza, se envía a la Ciudad de México, al Instituto Diagnóstico de Epidemiología Indre, y en dos días se tendrá el resultado. En caso positivo, se aísla y hospitaliza al paciente, y posteriormente se envía a la Ciudad de México, porque sólo allá tienen el reactivo y aún no hay vacuna.

Pérez Rico destacó que el filtro sanitario se mantendrá hasta cuando lo determine la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades federales.

“Aquí no vamos a obstaculizar la entrada ni salida de nadie, sólo vamos a tener la precaución para con los pacientes que hayan estado en regiones que tienen confirmados casos de coronavirus en los últimos 14 días, que es el periodo de incubación, y preguntarles su sintomatología para ver si cumplen con casos sospechosos. Los vamos a invitar a que se revisen y por su condición de insuficiencia respiratoria los vamos a tratar. No vamos a restringir vuelos, vamos a cuidar a la población”, finalizó.

