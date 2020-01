Eli Manning se retira tras 16 temporadas en la NFL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El quarterback Eli Manning anunció su retiro tras 16 temporadas en la NFL.

El jugador de 39 años de los Gigantes de Nueva York lo oficializará el próximo viernes.

“Durante 16 temporadas Eli Manning definió lo que es un Gigante de Nueva York dentro y fuera del campo. Eli es nuestro único jugador con dos MVP (Jugador Más Valiosos) en el Super Bowl y uno de los mejores en la historia de la franquicia.

“Significó algo para Eli ser el quarterback de Gigantes y significó más para nosotros. Estamos más que agradecidos por su contribución a nuestra organización y nos emociona su inducción al Anillo de Honor de Gigantes en un futuro cercano”, dijo mediante un comunicado John Mara, uno de los dueños del equipo.

The moments we'll never forget 🥺 📸

— New York Giants (@Giants) January 23, 2020