Investigarán al director del Hospital Infantil por desabasto de medicinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigará a la directiva del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, por presuntos actos de corrupción con el Grupo PISA en la adquisición de medicamentos para tratar el cáncer infantil.

En su conferencia matutina, el mandatario culpó también a los directivos de esa institución de no informar a los padres de familia de niños con cáncer que ayer se manifestaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de que los medicamentos para sus hijos ya están en la institución, según dijo.

“La hipótesis es que ellos (los directores del hospital) están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía, y resulta que no tiene los medicamentos y quieren seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación contra los directores del Hospital Infantil (de México)”.

López Obrador argumentó que se hará la investigación conforme a la ley y respetando la forma de gobierno de dicho Hospital, para que no parezca un acto de “persecución” ni de “arbitrariedad”.

El director general del Hospital Infantil de México es Jaime Nieto Zermeño.

Según el presidente, las manifestaciones de la gente se derivan de las “resistencias” de empresas y autoridades que en administraciones pasadas cometían corrupción y que había “intereses creados”. No obstante, dijo que su gobierno no cederá.

“Tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, y estamos limpiando y por eso estas reacciones muy lamentables. No estoy culpando a nadie, en el caso particular de los padres, mucho menos a los niños. Nosotros tenemos la obligación de que no les falten los medicamentos y que haya gratuidad”, aseguró.

Y añadió: “Los que no quieren dejar de robar, presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado de no permitir la corrupción. Pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder, es cero corrupción y vamos atender todas las demandas”.

El ejecutivo federal informó que su gobierno aplicará un “plan emergente” para atender las manifestaciones contra la supuesta falta de medicamento, mismo que incluye que el subsecretario de Salud, Hugo López, acuda esta misma mañana al Hospital Infantil para garantizar la existencia de medicamentos y su distribución a los niños que lo necesitan. Incluso, llamó a hospitales privados especializados a ayudar en la atención de los niños con esta enfermedad.

Además, reprobó la agresión que hubo ayer contra una mujer policía durante la manifestación de los padres de familia en el AICM.

Luego, les ofreció un compromiso: “el presidente de México se compromete a que no les falten los medicamentos a los niños y que todo el gobierno y el sector salud está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños y de sus padres”.

Mientras el presidente decía esto en el salón Tesorería de Palacio Nacional, en la calle, padres de familia de niños con cáncer que son atendidos en diferentes hospitales exigían entrar para hablar directamente con el presidente para que se comprometiera, por escrito, a que no habrá más desabasto de medicinas, no solo en hospitales de la Ciudad de México, sino de todo el país.

