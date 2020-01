AMLO aplaude a Corral por negar “una gestión” a su hermano; “que no se relaje la disciplina”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Chihuahua Javier Corral se negó a recibir a un hermano del tabasqueño que le solicitó “hacer una gestión”, con el argumento del memorándum que éste emitió el año pasado para evitar el influyentismo en su gobierno.

“Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión, no sé de qué tipo, y como ya había dado a conocer esto (el memorándum), me lo comentó el gobernador de Chihuahua, que le dijo al funcionario del estado: ‘No lo tengo por qué recibir ni tú tampoco’”.

-¿Qué hermano?

-Un hermano, no voy a detallar eso.

-¿Qué tramite?

-No sé, no me dijo el gobernador, no me dijo. Nada más querían una entrevista con el gobernador o un funcionario del gobierno del estado.

Y se fue de largo:

“Pero que quede claro esto: nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto que es el régimen que destruyó en buena medida, que avanzó en la destrucción de México, en sus valores, en su integridad, en sus principios; entonces, luchamos mucho tiempo por eso”.

López Obrador pidió a su equipo de comunicación proyectar en la pantalla del estrado el memorándum que envió el 13 de junio de 2019 a los directores de empresas, organismos paraestatales y servidores públicos en general.

Y antes de comenzar a leerlo, dijo: “esto es muy interesante. Y que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que ‘Ah, pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa, y el 21 pues ya se aflojó por completo’. Esto es vigente”.

Con una lectura interrumpida del documento, aseguró:

“Ustedes no tienen la obligación -le digo a los servidores públicos- no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie’. O sea, que el que les vaya a proponer algo que lo manden al carajo, algo indecoroso, que le digan, no tan fuerte, respetuosamente: ‘Hágame favor de retirarse, sálgase de mi oficina’”.

Luego, reiteró que en su gobierno “no se permite, ni nepotismo ni amiguismo ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de estas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que hay nepotismo, se quita al funcionario”.

