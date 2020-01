En el Hospital Infantil hay medicamentos oncológicos para más de un mes, dice su director

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Jaime Zermeño Nieto, director del Hospital Infantil “Federico Gómez”, aseguró que en ese nosocomio cuentan con medicamentes oncológicos para más de un mes.

“Lo que se dijo acerca de que nos llegaron medicamentos para dos días, no es verdad, tenemos abasto para poco más de un mes y se harán esfuerzos para que no fallen”, puntualizó en entrevista.

Lo anterior, luego de que padres de niños con cáncer protestaron ayer en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para señalar que únicamente llegaron 420 dosis, cuando se requieren 800 para una semana.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al gabinete de Salud a visitar el Hospital Infantil “Federico Gómez”, “para cerciorarse que hay abasto suficiente de medicamentos”, Zermeño aseguró que desde ayer tienen la cantidad necesaria para aplicar la quimioterapia a todos los niños.

Y aseguró que la falta de medicamentos –por aproximadamente 10 días– fue responsabilidad del distribuidor que no los entregó, en este caso Safe.

Asimismo, explicó que, si bien existe un desabasto mundial del fármaco llamado ‘vincristina’, se compraron las dosis necesarias en España para que este viernes 24 las quimioterapias ambulatorias estén disponibles.

Abierto a una investigación

Sobre la investigación anunciada por Andrés Manuel López Obrador, Jaime Zermeño Nieto dijo que “el presidente tiene todo el derecho de investigar y ver las cosas. Estamos totalmente abiertos para la investigación”.

Explicó que el contrato con los distribuidores de medicamentos expiró el 31 de diciembre, pero se autorizó una ampliación de tres meses mientras funciona la compra consolidada de medicamentos.

Señaló que el contrato para el medicamento faltante es con Safe, no con Pisa. “Tengo un contrato con un distribuidor que se llama Safe que me entrega los productos, con Pisa no tengo nada”, insistió.

El médico aseguró que ya se aplicaron las sanciones correspondientes a Safe por no entregar el fármaco.

Además, recordó que los contratos con los distribuidores de medicamentos fueron firmados hace tres años, y que él asumió la dirección hace un año. (Manuel Alejandro Godínez López)

