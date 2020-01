Causa en Común alerta por subregistro en feminicidios, secuestros y extorsiones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el país un subregistro en algunos delitos como feminicidios, extorsiones y secuestros, alertó la organización Causa en Común.

Señaló que de acuerdo con la incidencia delictiva que dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado lunes 20, existen estados que no registran delitos de alto impacto o se contabilizan muy pocos.

El SESNSP, añadió, no hace aclaración alguna, por lo que se corre el riesgo de que se difunda la idea de que esas entidades están atacando eficazmente la violencia, cuando en realidad no la reportan.

Entre ellas menciona a Baja California Sur, que reportó cero feminicidios en 2018 y sólo dos en 2019; Durango, con una víctima de secuestro en 2019; Tlaxcala y Michoacán, con dos casos de extorsión, mientras que Guanajuato contabilizó 15 víctimas por este delito en 2018 y ninguna el año pasado.

Causa en Común destacó que para tener un referente sobre el subregistro es necesario recordar la cifra negra dada a conocer por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que establece que en el caso de la extorsión fue de 97.9% en 2018.

En otros delitos como el secuestro se reportó que fue de 91.2%, mientras que la cifra negra por asalto en la calle o transporte público se colocó en 94.7%, y el delito de robo en casa habitación se calculó en 89.1%.

Lo que las cifras revelan a nivel nacional es que nos encontramos con el año más letal del que se tiene registro, al incrementarse en 3% los asesinatos (incluidos feminicidios), con 35 mil 588 casos, abundó.

A nivel estatal destaca Guanajuato, el estado con mayor número de víctimas, con 3 mil 558. Sobre los feminicidios, pese al subregistro, ese delito se incrementó 10% al sumar mil 006 casos, siendo Veracruz la entidad más peligrosa para las mujeres.

Entre las anomalías, apuntó, destaca el hecho de que la ciudadanía no reporta los delitos, además de que las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía o posiblemente manipulan las cifras de incidencia delictiva.

