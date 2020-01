Fiscalía de EU vincula a García Luna con excomandante que colaboraba con los Beltrán Leyva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fiscalía de EU vinculó este viernes al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna con Iván Reyes Arzate, La Reina, excomandante de la Policía Federal que fue condenado en Chicago por filtrar información sensible al cártel de los Beltrán Leyva.

Según difundió Vice News, la fiscalía estadunidense indicó en un documento judicial que García Luna supervisaba, entre otros, la unidad especial de la Policía Federal entrenada por la Agencia Antidrogas de EU (DEA) que comandaba Reyes Arzate.

#BREAKING: US prosecutors link Genaro Garcia Luna to Ivan Reyes Arzate, a member of an elite Mexican police unit specially vetted by the DEA.

Reyes Arzate is accused of leaking secrets to Beltran-Leyva Organization "for at least hundreds of thousands of dollars of bribes" pic.twitter.com/3P6r7Mj5X5

