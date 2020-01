El “nuevo coronavirus” de China

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El último día del 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió su primera alerta por el 2019-nCoV, mejor conocido en estos días sólo como Coronavirus; si en 2007 la gripe AH1N1 que se asoció a México causó alerta en el mundo, ahora es la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China, la que se encuentra en el epicentro de una enfermedad que ya tiene en cuarentena a 11 millones de habitantes.

Acorde a la Secretaría de Salud y la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, no se trata del primer y único coronavirus; de hecho los coronavirus (CoV) son un grupo de virus pertenecientes a la subfamilia de RNA de virus encapsulados Coronaviridae, mismos que se subdividen en cuatro: Alpha-, Beta-, Gamma-, y Deltacoronavirus, y que circulan entre humanos y animales.

En las últimas dos décadas ha habido dos coronavirus del género Beta- responsables de brotes de enfermedades respiratorias que causaron decesos: Los síndromes Respiratorio Severo (SARS-CoV) y Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV).

Y aunque hay medicamento para ambos, el “nuevo coronavirus” es genéticamente distinto. Hoy se desconoce su periodo de incubación, pero se sabe que la sintomatología evoluciona a un cuadro muy severo en vías respiratorias, y entre los síntomas están tos seca, taquipnea (aumento de frecuencia respiratoria por encima de los valores usuales), malestar general y fiebre.

El “nuevo coronavirus”, ya causó 26 muertes y 830 casos confirmados (sólo en China), y la importación de la enfermedad a Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Tailandia.

Wuhan, junto con cuatro ciudades más, se encuentra en cuarentena a raíz de una decisión del gobierno chino de aislar a 11 millones de habitantes, según la agencia France Press

Wuhan is in lockdown now to contain any possible spread of the #CoronavirusOutbreak. 😷pic.twitter.com/yT2W7BV2GQ

— red 🎌 (@redhsiao) January 23, 2020