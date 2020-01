Diputado panista encara y amenaza a gerente de ingenio en Xiconténcatl, Tamaulipas (Videos)

REYNOSA, Tamps. (apro).- El diputado federal Vicente Javier Verástegui Ostos amenazó al gerente del ingenio azucarero ubicado en Xiconténcatl, Mauricio Rufatti, porque rechazó 60 camiones con caña que la familia del panista pretendía venderle.

Las amenazas quedaron grabadas en un video que circula en las redes sociales, donde el gerente salvadoreño se niega a comprar la caña porque “está mala” y no cumple con los estándares que se exigen para la producción de azúcar.

Visiblemente molesto, Verástegui Ostos responde a Rufatti: “Si no la metes (la caña), aquí paramos a la verga… Te me vas a la verga. Aquí no vas a venir a mandar. Si tienes muchos huevos, órale, cabrón”. Acto seguido el diputado se quita el chaleco y amedrenta al responsable del ingenio.

Acompañado por varios de sus escoltas, el panista continúa con las amenazas y se escucha cuando le grita al gerente que no va a retirar sus camiones con la caña y quien se irá es Rufatti.

Posteriormente Verástegui subió un video a sus cuentas en redes sociales, donde sostuvo que el incidente ocurrió porque “esa persona rechazó 60 camiones argumentando que la caña estaba mala”. Pero ellos, dijo, hicieron el análisis correspondiente donde resultó que la caña “no estaba mala”, pero “por sus calzones, por su forma de ser y su cultura que tiene, que trae de El Salvador, (el gerente) rechazó la caña de forma unilateral”.

Mauricio Rufatti, subrayó, no respeta a los cañeros. Luego se disculpó por sus palabras y dijo que reaccionó de esa manera porque el gerente “me humilló”.

Sobre el diputado y la familia Verástegui Ostos existe una denuncia ante la Cuarta Región Militar por su relación con un grupo de Los Zetas que opera en la región de Mante, Lleras y Xiconténcatl, donde extorsiona y secuestra a cañeros independientes y a personal de los ingenios.

La denuncia precisa que César Augusto Verástegui, ‘El Truco’, actual secretario general del gobierno de Tamaulipas, mantuvo relación con el capo zeta Francisco Carreón Olvera, ‘Pancho Carrreón’, quien murió en un enfrentamiento con el Ejército en abril de 2017.

Y en videos que se encuentran en YouTube, sicarios que pertenecieron a Los Zetas hablan de la relación de ‘El Truco’ con ‘Pancho Carreón’ en la época en que fungió como alcalde de Xicoténcatl.

