Arcas vacías, patrocinios, Grandes Ligas y dopaje: los retos de la Liga Mexicana de Beisbol

La nueva presidencia de la Liga Mexicana de Beisbol, a cargo de Horacio de la Vega, deberá resolver los pendientes que dejó su antecesor, Javier Salinas. En entrevista, De la Vega habla sobre el futuro de la Liga y los temas a enfrentar, como mejorar el convenio con Grandes Ligas por la venta de peloteros, sumar mayores ingresos, obtener mejores patrocinios y limpiar el torneo para evitar los casos de dopaje, sobre todo rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Horacio de la Vega iniciará su gestión como presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con las arcas vacías, lo que implica que los dueños de los 16 clubes volverán a solventar –temporalmente al menos– los gastos de operación mientras se firman los acuerdos comerciales que permitan sanear las finanzas.

Además de la nómina, los dueños de los equipos se harán cargo nuevamente del pago de las pelotas con las que se jugará la temporada 2020, los gastos de operación de la Academia de El Carmen, en Nuevo León, y los boletos de avión, hospedaje y viáticos de los ampáyers.

En entrevista, De la Vega explica que no tuvo margen para operar pues su nombramiento fue a finales de año (el 26 de noviembre último), cuando ya no había tiempo para gestionar patrocinios.

“Tenemos garantizada la operación de la LMB los primeros tres meses del año, no tenemos riesgo de parar, pero definitivamente hay que buscar acuerdos comerciales entre enero y febrero. Y como ni modo que la liga deje de operar tenemos que ver cómo le harán los equipos para que funcione. Confío en que no llegaremos a eso porque tengo otro tipo de acuerdos que no son patrocinios para conseguir recursos y liberar a los equipos de esos gastos”, dice.

Durante esta semana, una vez que firme el contrato con el primer socio comercial, De la Vega anunciará el nombre.

“Hay que entender que si llegas con tan poco tiempo, y si no tienes una bolsa atrás, no puede ser de otra manera. La petición que me hicieron los dueños es mejorar por mucho los resultados anteriores (los ingresos de la LMB).

“Javier Salinas hizo un gran trabajo en lo comercial porque la LMB por años no generó nada. Arrancó muy bien, tuvo altas y bajas, pero falló mucho en hacer que los proyectos comerciales estén integrados a los de los clubes. Eso no permitió tener un crecimiento.”

De la Vega dice que en el afán de que los clubes dejaran de hacer aportaciones económicas y la LMB se volviera autosustentable, el expresidente Javier Salinas le quitó a los equipos los activos comerciales y se encargó de venderlos para recaudar ese dinero.

Esto significa que, por ejemplo, en un estadio de beisbol existen espacios que se pueden comercializar, como el montículo, las vallas rotativas o las zonas laterales cerca de las rayas de cal. Antes de que Salinas fuera presidente cada equipo vendía esos espacios. Después, la mayoría la comercializó la LMB, impactando los ingresos de los equipos.

“Cuando les quitas los activos comerciales, los perjudicas. Por otro lado, si no lo haces así entonces la LMB no tiene qué vender y ellos tienen que aportar el dinero para que opere la liga. Entonces, es lo mismo: o dejas de ganar como club porque el patrocinador ya no te lo paga a ti sino a la liga o te lo quedas, pero te toca abrir la cartera y poner el dinero.

“La pregunta es cómo le hacemos para que los clubes no sigan financiando a la LMB, ésta se fortalezca, recaude más dinero y pueda ser autosuficiente. Ahorita hay pocos activos comerciales. Si la LMB tuviera en las bardas cinco espacios por equipo, el dugout o el montículo, yo tendría más para vender. Ahorita no puedo hacerlo.”

Pelotas fallidas

El presidente de la LMB se propone visitar sus 16 plazas antes del 18 de febrero, fecha en la cual se realizará la primera asamblea de presidentes de 2020. Ahí presentará su plan de trabajo para operar en corto, mediano y largo plazos.

Entre las propuestas que presentará será justo eso: identificar qué activos comerciales pueden ceder los clubes en beneficio de la LMB.

En la asamblea De la Vega informará a los equipos que ya llegó a un acuerdo por un año con la marca Rawlings para que otra vez sea el proveedor de pelotas, puesto que en 2019 Salinas determinó contratar a Franklin, causando un desastre logístico por la mala distribución de las pelotas y porque lejos de generarle ahorros a la LMB le terminó costando más caro.

La LMB firmó el año pasado un contrato con Franklin para ser el proveedor de las 11 mil docenas de pelotas que se utilizan por temporada.

El representante de esa marca en México (Roberto Contreras) ofreció un precio más bajo y entregarlas en la puerta de la LMB, lo cual no ocurría con Rawlings, que las importaba de China y las dejaba en la aduana de Nuevo Laredo, desde donde tenían que distribuirse a los equipos.

El acuerdo, además de los ahorros y de que los equipos ya no pagarían las pelotas, le dejaría ganancias a la LMB puesto que sería un socio comercial más. Pero ocurrió que cuando la Liga le había pagado al representante 3 millones de pesos por un cargamento, éste se quedó detenido en la aduana de la Ciudad de México porque Contreras no tenía liquidez para sacarlas.

Esto hizo que las pelotas para los juegos y los entrenamientos fueran insuficientes. Para resolver el problema, la LMB tuvo que pagar nuevamente dicho monto para sacarlas de la aduana. Hasta ahora, la LMB está en litigio para recuperar su dinero.

“Se intentó que la LMB tuviera ingresos por las pelotas, pero el modelo no funcionó en lo económico y la LMB tuvo que enfrentar las consecuencias. Lo bueno es que, como ya existió una competencia porque Franklin hizo una mejor propuesta, Rawlings reaccionó.

“Tenemos un mejor contrato. El precio actual (64.40 dólares la docena) ya incluye hasta los costos de importación y antes no era así. En la negociación nos concentramos en que exista la dispersión a los equipos. Somos un cliente importante para ellos, pues ninguna liga les compra más pelotas después de Estados Unidos.”

Pendiente con Grandes Ligas

Uno de los temas de mayor urgencia para atender es el de la famosa cláusula del convenio de venta de peloteros mexicanos que la oficina de las Grandes Ligas (MLB) firmó en marzo de 2019 con la LMB para no pagarle a los equipos un bono adicional equivalente a 35% del monto que recibirá cada jugador.

El objetivo de ese porcentaje era compensar económicamente a los clubes que invirtieron en el desarrollo de los prospectos, pero la cláusula III.C contraviene la naturaleza del acuerdo y, por su redacción engañosa, se rehúsa a entregar la compensación a los equipos mexicanos. La firma de este acuerdo, entre otros factores, detonó la salida de Salinas como presidente.

“No descarto hacer una renegociación específicamente de esa cláusula para no tener que regalar a nuestros peloteros. El convenio está vigente por este año y debemos cumplir con él, pero no lo veo perdido al ciento por ciento. A finales de este enero viajaré a Nueva York (sede la oficina de la MLB) para hacer una propuesta. La posición de los dueños de los clubes es que hay que destrabar esto”, refiere.

Horacio de la Vega detalla que quiere mejorar ese convenio porque existe el interés legítimo de seguir exportando jugadores a Grandes Ligas. Sin embargo, eso no puede atentar contra las finanzas de los equipos. Dice que pretende llegar a un acuerdo más amplio que permita que en México se realicen más juegos de temporada regular y que la base de fanáticos crezca.

Al presidente de la LMB se le plantea que en ese esquema sólo gana Grandes Ligas, un negocio que genera alrededor de 10 mil millones de dólares anuales, y que no tiene ningún interés en ayudar al desarrollo del beisbol mexicano ni en que crezca la LMB, pero es obvio que tampoco puede haber un distanciamiento o estar en conflicto con un ente tan poderoso.

“Estoy de acuerdo. Hay que proteger la autonomía de la liga mexicana. Te doy toda la razón. Aquí no hay opciones de dónde vender peloteros, lo más viable es la MLB. Es monopólico. La estrategia no puede ser una negociación así. Hay que entender que ellos son un negocio y tienen sus intereses. La LMB quiere que haya más mexicanos en Grandes Ligas.

–Es abusivo que exista una cláusula que vaya contra el pago de un porcentaje para los clubes que desarrollan a los peloteros. ¿Hay que hacerle ver a la MLB que eso están haciendo?

–Totalmente. Hay que afrontarlo así. No es un tema de interpretación de la cláusula. La firma de los peloteros internacionales es un negocio para ellos. Punto.

“Debemos encontrar los puntos comunes para que nos vaya bien a las dos partes. No nos podemos pelear con un gigante de ese tamaño; por eso la negociación será interesante. Tenemos el objetivo de vender, no de regalar peloteros. Estamos en una posición de apertura y entendimiento.”

–Si no logra anular ese acuerdo vigente y la MLB ofrece pagar menos de 35%, como lo hizo en un principio, ¿lo aceptarían?

–De no tener nada a rescatar algo es un avance. Ese contrato tiene una afectación directa a los equipos y no puede volver a pasar eso.

Dopaje

El proyecto más importante que De la Vega dice que impulsará será estandarizar la producción de los juegos de beisbol, con la finalidad de venderlos a todos los interesados en transmitirlos.

En las visitas que hará en los próximos días a las plazas insistirá en que es fundamental mejorar la iluminación en los estadios. Todos los parques deben tener la misma intensidad de luz.

Además, generará un cuaderno de producción que los clubes deberán cumplir a pie juntillas, como cuántas cámaras debe haber, dónde deben estar colocadas y cuáles son los ángulos o tiros que deben cubrir.

“Tengo clarísimo que es urgente lograr a como dé lugar la estandarización de la producción. Si no tenemos un producto homogéneo, no lo puedo vender”, sostiene.

–¿Cómo se logra si no todos los equipos tienen dinero para invertir en ese rubro?

–Es parte de mi chamba ver cómo conseguir recursos públicos, la mayoría de los estadios son propiedad de los gobiernos estatales o privados con entidades locales o extranjeras. Tengo que generar ese sistema.

“No estoy convencido de venderlo a una sola televisora, soy escéptico de eso. Prefiero un modelo con muchas salidas para la distribución del contenido. Recordarás que el año pasado Facebook tuvo un contrato –la red social pagó 500 mil dólares y no los 2 millones de dólares que fueron anunciados–, hacía su selección de juegos y se quedaba con los mejores. Ese tipo de sistema hay que cambiarlo. No sé, darle un día a Facebook y ese día sólo ellos transmiten.”

–¿Confirma que en 2020 seguirán las transmisiones en Facebook?

–Aún no está el contrato firmado, pero estamos muy avanzados. Este año será de prueba y error. También están Twitter,­ Twitch y otras redes sociales. Vamos a analizar qué le conviene a la liga en lo económico, los alcances y la penetración.

“También debemos insistir en que la gente vaya a los estadios y tenga la mejor experiencia. Tenemos que voltear hacia abajo, a los niños y jóvenes, porque nos interesa que ellos sean fans de los clubes de la LMB. Tenemos que provocar eso. ¿Cómo lo hacemos?, mediante la masificación del beisbol con los niños en las escuelas. Una estrategia son los mundiales que este año tendremos en México, uno de ellos es el de Beisbol 5, y que en las escuelas se promueva el beisbol.”

El presidente de la liga expone el ejemplo de la patineta como deporte olímpico: “Jamás me hubiera imaginado ver al skate como deporte oficial en los Juegos Olímpicos, pero entiendo que es un deporte de jóvenes, que es muy atractivo para la cobertura de televisión y que hay un montón de gente que consume ese producto. Hay que voltear a eso o te mueres”.

–Una medalla olímpica de la selección mexicana de beisbol en Tokyo 2020 puede ser un gran detonante para impulsarlo…

–Es una oportunidad única e histórica.

A los clubes de la LMB les tocará aportar a los jugadores que integrarán la selección mexicana de beisbol, la primera que participará en unos Juegos Olímpicos. Pero en las últimas dos temporadas la política antidopaje en la LMB se volvió laxa.

En lugar de que los controles se realicen en un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), la LMB comenzó a hacerlos por sí misma con unas tiras reactivas que sólo detectan algunas sustancias prohibidas por la liga. Además, en lugar de suspender a los peloteros, estos podían seguir jugando si pagaban una multa de 5 mil dólares.

En 2019, la LMB realizó 359 controles antidopaje con las mencionadas tiras reactivas.

“Como exdeportista olímpico (fue pentatleta) tengo una posición muy radical. No es lo mismo tiras reactivas que mandar las pruebas a un laboratorio de la WADA, que ya no tenemos en México –la Conade lo cerró en agosto de 2019–. Me gustaría tener controles normales y sanciones.”

–Habrá problemas para formar la selección. Seguramente algunos jugadores no estarán disponibles porque han estado jugando dopados.

–Nos tocará ver cuáles peloteros están disponibles. La Conade hará los controles correspondientes. Debo presentar mi posición en la asamblea del 18 de febrero sobre la nueva política antidopaje de la LMB. La MLB acaba de autorizar el uso de la mariguana. En México lo tenemos que abordar de manera distinta. Aquí la mariguana no es legal; no es algo que podamos emular. Estoy en favor de mejores exámenes antidopaje, de tener una Liga más limpia y ejemplar.

–¿Ejemplar es que la LMB no haga sus propios controles ni esconda los resultados y tampoco que a cambio de dinero permita que los peloteros jueguen?

–Si nosotros no somos una entidad para hacer controles antidoping, no debemos hacerlos. Eso nos daña. Nadie puede discutirlo. Empezando por la salud de los jugadores. Necesitamos sancionar correctamente porque está de por medio el prestigio de la liga, el de los equipos y de que somos el ejemplo de los niños.

“Debemos provocar un cambio para tener a la mejor selección posible. Si ahorita están tomando una sustancia y quieren representar a México, tienen que entender que ya no pueden hacerlo.”

Dos de los jugadores que no podrán integrar la selección olímpica son el lanzador Irwin Delgado, de Guerreros de Oaxaca, y Jesús Fabela, de los Diablos Rojos del México.

Ambos fallaron los controles antidopaje que les realizó la Federación Mexicana de Beisbol (Femebe) en el ya desaparecido Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje de la Conade, rumbo al Campeonato Panamericano para calificar a Lima 2019. Los dos deben cumplir una sanción de cuatro años sin participar en la Selección Nacional. No obstante, son libres de jugar en México.

Este reportaje se publicó el 19 de enero de 2020 en la edición 2255 de la revista Proceso.

