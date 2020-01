Agravia a universitarias campaña de la UNAM contra violencia de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Universitarias de diferentes escuelas y facultades manifestaron su enojo por la campaña que lanzó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contra la violencia de género, porque quienes aparecen a cuadro son hombres y actrices disfrazados de alumnos.

En los videos difundidos, dichas personas invitan a las víctimas a formalizar su denuncia ante Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD).

Bajo el lema “El protocolo nos ha dejado solas”, las estudiantes respondieron con otro video: “Soy Ana. Yo intenté denunciar a un profesor que me acosaba, no me atendieron en la oficina de la facultad, ni en la general. Me decían que tenía que denunciar en mi facultad, y en la facultad lo contrario”.

La denuncia no prosperó, por lo que la joven decidió hacer público su caso, pero días después fue contactada por su presunto acosador, quien le dijo que su señalamiento “le había hecho daño”.

“Recuerda, la universidad no nos protege ni acompaña para poner una denuncia formal, y la denuncia formal no garantiza una consecuencia legal”, sentencia la joven en alusión al video institucional, cuyo lema es: “Sin denuncia formal, no hay avance legal”.

El protocolo nos deja solas. Es responsabilidad de la universidad revisar, conocer y seguir "el protocolo" para la atención a las denuncias. No es responsabilidad sólo de las alumnas. pic.twitter.com/qgl2s5BrKC — a m a r a n t a (@amaraanthos) January 24, 2020

En otro de video, una joven recuerda que en una ocasión ella y varias de sus compañeras asistieron a la oficina jurídica de su facultad para denunciar a un sujeto que las miraba de manera lasciva.

“Cuando pasamos, el licenciado nos hablaba irónicamente, no nos ponía atención y no paraba de decirnos: ‘¡ah! pero sólo las estaba mirando ¿no?’. No pasó nada. Yo imagino que mi denuncia se traspapeló”.

Aunque la comisión de género se puso en contacto con ella, indicó que no hubo represalias y se siguió encontrando con su presunto agresor en la facultad donde estudia.

Las grabaciones fueron difundidas este viernes, a través de Twitter, por la usuaria @amaraanthos, quien advirtió que subirá un nuevo testimonio de denuncias que no procedieron, por cada uno de los publicados por la Universidad “burlándose de nosotras”.

Desde el pasado domingo 19, la UNAM empezó a difundir una serie de seis videos en los que invita a las estudiantes a formalizar las denuncias por violencia de género, que desde hace dos meses mantienen en paro a cuatro de sus planteles.

Los videos fueron duramente criticados en redes sociales, pues en tres de ellos aparecen dos hombres que se identifican como estudiantes y afirman estar del lado de las chicas “que ya están hartas de la violencia machista”.

“Estoy con sus reivindicaciones y con las de los movimientos feministas. Así que hablemos de tú a tú”, invita, mientras levanta el puño.

Los internautas reprocharon a la UNAM que las grabaciones fueran protagonizadas por hombres e incluso señalaron que se trata de una provocación al movimiento feminista.

Si la @UNAM_MX cree que lo que necesitan las alumnas es a un hombre que les explique que deben denunciar:

1. No están queriendo escuchar el problema

2. No dan valor a sus alumnas

3. Están demostrando que su posición es al lado de los machos — Aguedegue (@aguedegue) January 19, 2020

Las críticas aumentaron cuando la institución académica publicó una nueva grabación donde aparece la actriz Nicolasa Ortiz Monasterio, egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT), protagonista de “Sueño en otro idioma” y “Olimpia”, quien además aparece en la nueva cinta “Cindy La regia”.

Los usuarios también lamentaron que la Universidad gaste su presupuesto en videos de mala calidad, con un mal guion y que no resuelven la problemática de acoso que aqueja a la comunidad estudiantil.

JAJAJAJA ¿neta?

Pinche propaganda del asco @UNAM_MX que tal si le dejan de pagar a actrices y ese varo lo ultizan para, mmm no sé, se me ocurre… MEJORAR medidas de SEGURIDAD y protocolos de género, ah! Y contratar nuevos maestros NO acosadores. https://t.co/4tTKxlzoSS — Alegria 🌻 (@FigueAlexa) January 19, 2020

A pesar de los comentarios, la UNAM continuó con la publicación del material, al que este viernes respondieron las estudiantes.

